推特前安全主管扎特克（Peiter Zatko）向美國國會和多個聯邦機構舉報，推特存在重大資安政策疏失，不僅損害平台用戶和公司股東，還對國家安全和民主形成嚴重威脅。

吹哨人爆炸性的內容披露，推特允許太多員工接觸部分核心控制系統和敏感資訊，部分位高權重的高層試圖掩飾推特的重大缺陷，而且至少有一名現任員工可能為外國情治單位工作。

扎特克7月向美國證交會（SEC）、聯邦貿易委員會（FTC）和司法部等單位舉報，200頁的文件羅列推特諸多資安缺陷。

扎特克指稱，推特的領導階層在安全缺失方面誤導董事會和主管機關，部分安全漏洞可能為外國監視或操縱、駭客攻擊和散布虛假資訊等活動開啟大門。

吹哨人指出，在用戶取消帳號後，推特並未可靠地刪除用戶數據，而且還誤導主管機關，公司已按規定刪除數據。

此外，推特沒有足夠的資源可了解平台機器人帳號的真實數量。假帳號是特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）放棄440億美元推特收購案的一大原因。

扎特克為推特前安全主管，直接向執行長報告，他在今年2月因為績效不佳遭公司革職。

根據扎特克表示，他曾試圖向董事會報告安全漏洞，並協助推特修補多年未解決的技術缺陷，和遵守與FTC達成的隱私協議。

然而推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）屢屢阻止扎特克向董事提供完整的報告，並要求他挑好看和誤導性的數據，創造資安問題改善的假象。

面對吹哨人指控，推特發言人透過聲明表示，安全與隱私一直是推特的優先要務，公司提供工具供用戶掌控隱私、廣告目標設定和數據分享。推特還設有內部工作流程，確保用戶在刪帳號時能了解，公司將停用帳號和開始刪除流程。

參議院司法委員會成員格拉斯利（Chuck Grassley）指出，推特吹哨人的指控引起重大國安疑慮。