用槍時機需要辯證！台南發生震驚社會的凶殺案造成2警殉職，內政部長徐國勇對此喊出了「大膽用槍」，再度引發各界對警察用槍時機的熱議。媒體人黃暐瀚舉他2015年的發文，對照美國警察開槍擊斃黑人男童被判無罪，與台灣葉姓員警開槍被判過失致死，指出美國司法更看到警察開槍的「必要性」，而台灣卻要求必須在「保證自己會死」的情況下才能用槍，值得深思探討。

黃暐瀚24日以「開槍的警察」為標題在臉書寫道：「一槍開出、後患無窮。寫報告、被檢討，都算小事。一旦不慎打死或打傷追捕的逃犯，官司來了，懲處來了，賠償來了，以後甚至可能升職無望了。」

他指出，「嫌犯的家屬和律師會問你：我的當事人只是拒捕，你為什麼開槍？我的當事人只是拿刀，你為什麼開槍？我的當事人雖然持槍，也對你開了槍，但開完之後他都已經往後逃了，你為什麼還要從他背後開槍？你為什麼不打腳？你為什麼不打輪胎？」一連串的「為什麼」，動輒五年以上的「官司纏訟」、「社會壓力」跟「心理負擔」，現實的狀況是，開槍之後，往往後患無窮。

「有人說，改配電擊槍就好了。」黃暐瀚強調，「現在警械確實包括電擊槍，但數量並非多到可以人手一把，出勤時該帶警槍還是電擊槍，也是為難。翻出2015年我寫的這篇文章，跟影片，看看警察第一線執勤，有多困難。願每位英勇執勤的警察，都能平安回家。」

在黃暐瀚2015年的臉書貼文中，他提到：「美國克里福蘭市去年十一月，有一名12歲黑人小男孩，拿著ＢＢ彈空氣槍在公園玩。當時正好巡邏到公園的一名26歲白人警員，看到小男童手上拿著一把槍，直接掏槍射擊，把男孩打死。小男孩才12歲，手上的槍也不是真槍，再加上「白人警察」殺了「黑人小孩」，這個事件，在美國造成極大的震撼，全國關注。」

一年多過去，美國俄亥俄州克里夫蘭大陪審團，終於在2015/12/28做出判決，殺死孩童的白人警員，不起訴。大陪審團解釋判決的原因：「我們認為，當時警員開槍，的確是判斷錯誤，但這是人為錯誤，並非故意殺人。警員是真的相信自己生命受到了威脅，所以必須開槍。我們知道這個判決結果，沒有任何人會覺得高興，但如果法律要求警察，必須等到確認對方是否拿的是真槍之後，再展開行動，那並不負責，也不合理」。

黃暐瀚反觀台灣的一位葉姓員警，卻在同一天，因為開槍打死了通緝犯，被判有罪。他說這個案例沒有絕對的對錯，原本不該被打死的通緝犯，的確因為警察開槍而死了，他也有家人，也該有人權，所以我不會說法官「腦殘」「判個鬼」這樣的評語。不過同樣是警察開槍打死了原本不該打死的人。美國的陪審團，卻看到了警察開槍的「必要性」，而給予無罪；台灣的法官，一味要求警察必須在「保證自己會死」的情況下，才能用槍，而且就算用槍，還不能用在「不精確」的部位。