農曆七月還沒過，正妹拍到關燈房間內電腦椅不明移動。（翻攝自臉書爆廢公社）

農曆七月份再過幾天要結束了，然而，有名正妹在家中房間發現恐怖的事件，她看到關燈的房間內，桌子旁的電腦椅不明的一直前後、左右移動，當她把房間燈打開時，電腦椅依舊在來回轉動，然而，鏡頭一個往下，竟然是家中的掃地機器人卡住了，才會帶動著電腦椅移動。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段17秒影片，影片是在某關燈的房間內，有張電腦椅自己動了起來，不斷前後、左右移動，然而，拍攝者開啟了房間燈後，椅子還是不斷來回移動，突然，鏡頭一轉，發現1台掃地機器人卡在電腦椅的底部支架，原來，該電腦椅是受到掃地機器人的帶動之下，才會不斷的來回轉動；原PO也在貼文寫下「農曆七月，嚇死我了」。

影片一出，網友紛紛留言表示「嚇到我了」、「好恐怖」、「辛苦了，大半夜的還在拖地」、「然後發現掃地機器人其實是沒電的」、「真的會嚇歪」、「好險我家沒這種椅子」、「這太好玩了」、「農曆七月，掃地機器人別亂用，會嚇死人」、「後勁很強」、「應該是附身在掃地機器人身上吧」。