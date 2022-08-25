全球各國都在積極推動淨零排放，而建築相關產業消耗全球40％的能源。美國LEED綠建築統計全球一般飯店業者平均能耗（Energy Use）做為基準值，位於台中逢甲商圈的「浮雲客棧」，6年前全面進行高效綠建築的規劃，同時結合鉅鑫空調的專利技術，經由智森永續設計顧問公司的檢測報告認證，以低於世界平均基準值34％的能源消耗，成功取得美國LEED綠建築黃金等級證照，這也是全台第二張黃金等級認證的飯店。

全球華人智慧健康產業發展協會（GSHA）今（24）日在浮雲客棧舉辦「新能源交流會」，同時舉辦美國LEED綠建築授証典禮。參與交流的對象來自台灣相關節能產業、歐洲在台商會、美國商會、加拿大駐台貿易辦事處等國際社會各界名流，分享國際潮流在ESG的永續發展中，台灣產業如何轉型與因應；而鉅鑫空調副總經理張仁耀也與會分享如何運用智能科技守護地球。

根據聯合國氣候變遷委員會（IPCC）統計，建築相關產業消耗全球40％的能源，而空調耗能又占了全棟建築物60％的能源，以致空調設計規劃如何達到節能減碳之高效能建築是關鍵因素。同時，在全世界COVID-19疫情看不到盡頭之時，浮雲客棧如何運用鉅鑫空調的發明專利-應用於公共空間的負壓系統，有效保護住宿旅客，以主動性防疫設施提供良好的空氣品質，確保旅客有安全與舒適的休閒空間，成為今日交流會中最熱門的話題！

鉅鑫空調總經理李政鍠表示，浮雲客棧早在6年前就已經超前佈署，全面進行高效綠建築的規劃，實踐環保、智能、款待、文化四大要素，結合鉅鑫空調的三項專利技術，1.空調廢熱、熱泵廢冷再利用之有效能源最佳化的「複合式熱泵空調裝置－新型專利」；2.新鮮空氣全熱交換設備有效降低CO2濃度與過濾PM2.5以提供新鮮空氣並將室內空氣淨化，「改善室內空氣品質的方法與系統-發明專利」；3.利用大樓建築物廁所通風管道空間，藉由排風設備，決定室內空氣的流動方向，並在排出廁所異味的同時又能創造安全舒適的負壓空間，「公共空間負壓隔離系統-發明專利」；此外，尚有雨水回收、屋頂綠化、通風採光等規劃符合綠建築的國際標準。

李政鍠表示，美國國家環境保護署今年3月17日推出「建築物內的潔淨空氣挑戰」，目的在於協助建築物所有權人和經營者，藉由改善通風與空氣過濾，以降低室內空氣傳播病毒和其他污染物所致的風險。「鉅鑫空調以二項有關於空氣品質淨化與主動性防疫的發明專利，成功的展示台灣飯店業者在後疫情時代的來臨，建立起防疫設施標準化的最佳典範！」