「2022光織影舞」光影藝術盛宴，20日晚間在北香湖公園璀璨登場，開放首日達6萬人次湧入展區觀賞。許多遊客慕名而來，就是要欣賞地表最大蛋黃酥「新月漫遊」，以及彷彿科幻電影場景「宇宙之巔」，排隊人龍一度長達100公尺，民眾直呼這次光影展真的令人驚豔，平地、湖面、高空達5公尺的「全國最大視界空間」，是前所未有的體驗！黃敏惠市長也到場與民眾互動拍照，觀賞開幕光影秀，面寬30公尺的數位光影柱列搭配雷射燈光綻放，聲光效果變化萬千，震撼全場！

「宇宙之巔」彷彿科幻電影場景，數位光影柱列搭配雷射燈光綻放，聲光效果變化萬千，震撼全場！。（圖/嘉義市政府提供）

黃敏惠市長感動地說，「光織影舞回來了！」2020年首次舉辦，不僅迎來80萬人潮參觀，還一舉奪得「2020美國紐約設計獎」及「2021美國MUSE國際設計獎」，讓嘉義市閃耀國際。今年市府團隊不斷創新，推出全國首創「元宇宙旅遊故事」主題，精心規劃8大展區，展出作品及規模更勝以往，每個展區都超級精彩，特別是前年全臺最大水中月亮，今年化身為「地表最大蛋黃酥」，運用光影藝術的魔幻力量，在疫情期間，撫慰療癒你我的心靈，歡迎全國遊客攜家帶眷，前來享受最熱情的嘉義市夜晚風光。

「新月漫遊」運用光影藝術的魔幻力量，化身為「地表最大蛋黃酥」。（圖/嘉義市政府提供）

開幕重頭戲光影秀「誕生」，在「宇宙之巔」演出，作品量體面寬30公尺、深度10公尺、高度6公尺，是「全臺最大LED立體矩陣」屏幕，動畫節奏由慢到快，跌宕起伏，畫面包括黑夜中以白色流線由下而墜、星星般光點在黑夜中閃耀、流線型水紋反覆交錯，繽紛色彩堆疊出嘉義英文字及愛心，最後呈現浮光水月自波浪中冉冉升起，並搭配雷射燈光越過湖面，投射至天空流動變化，聲光效果張力十足，現場民眾都看得目不轉睛，如癡如醉，彷彿穿梭在銀河星際中，進入前所未有的元宇宙漫遊。

此外，活動期間也規劃「每日定點定時光影秀」，運用光影藝術與數位科技營造如「未來科幻世界」的聲光效果，如夢似幻的場景既好拍又好玩，邀請大家國旅來嘉義市盡情耍酷、耍浪漫！

市府觀光新聞處特別提醒，光影藝術裝置「新月漫遊」與「宇宙之巔」，如因天候影響，將視現場狀況暫停入內參觀，「元宇宙派對」則暫停展演，並即時公告於「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁；後續重新開啟展演時，將不另行公告。

另為保障旅客有更好的觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，請旅客依「順時針單一動線」遊園，另「新月漫遊」及「宇宙之巔」展區有人數上限管制，須按照現場指示排隊觀賞。有關活動免費交通接駁服務，詳細班次路線及最新活動資訊請至官方網站或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁查詢。（嘉義市政府廣告）