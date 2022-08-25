你知道8月泡麵節嗎？便宜、方便、美味的「泡麵」，是令人再熟悉不過的平民美食。舉凡宵夜時段解解饞，正餐時段加菜加蛋飽餐一頓，到近年露營風潮的興起所必備的方便料理，泡麵已經是生活中不可或缺的元素。全世界第一包的泡麵誕生在八月，而在1971年的8月3日，有一款大家所熟知的泡麵，正式在台灣上市。這款年銷千萬包，疊放可以超過千座台北金融大樓的泡麵，就是統一肉燥麵。

統一企業在1970年發明初代統一麵，隔年因緣際會邂逅了台南的擔仔麵，考察其中的香氣後不斷改良，推出第一包具有肉燥油包的速食麵創舉，同時首度拍攝電視廣告成為速食麵先鋒，閃電攻勢泡麵市場，迅速成為五年級生的最愛。統一麵多年來為求品牌辨識度，不曾換過包裝，讓獨特的古早畫風深深烙印在消費者心中，就算世代更迭，統一肉燥麵依舊是國人最熟悉的美食，證明其歷久不衰的食品寶座實力。

在統一肉燥麵成為食品界新寵的同時，公司更埋首推出不同產品，就是為了滿足更多消費者的喜好，例如熬夜讀書求簡單料理的學生、考量方便攜帶的出差上班族、開車出遊果腹的家庭，甚至推出一系列只要打開包裝，看紙條就能知道是否中獎的「六燈獎」活動，諸多原因都讓統一速食麵受眾突破溫層，加上標榜「沒有防腐劑」的安心宣告: 透過油炸方式去除水分，使麵體水分低於細菌生長所需的最低需求，所以不需添加防腐劑就可長期保存，打破了「吃泡麵變成木乃伊」的流言，更成為家庭餐桌上不可或缺的佳餚，直接稱霸二代的味蕾。

「桃紅色包裝」和「台南擔仔麵圖騰包裝」是消費者對統一肉燥麵最大的印象，好像一看到包裝，就聞到了肉燥香。用復古的包裝，肉燥的香味，不添加防腐劑的安心宣告，經歷了半世紀傳載，又成為九年級生的「美味」。肉燥麵打破了世代隔閡，即便年輕族群的記憶點與時空環境不同，統一麵依舊是我們共同的話題。

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