北市信義區一間知名夜店邀請身材火辣的女子擔任派對秘書，負責在包廂倒酒跳舞，未料辣妹的短裙被酒客掀開走光，臀部暴露在外，當時站在辣妹身後的陳男遭控性騷擾，台北地院審結，依性騷擾罪判陳男2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，這名辣妹於去年4月間在北市一間夜店擔任派對秘書，負責跳舞、替客人倒酒與炒熱氣氛，但辣妹在包廂與另名黑衣男一起跳舞時，卻發現短裙被人撩起，還有鹹豬手趁機摸了她的屁股。

當時辣妹回頭查看，發現一名身穿白色衣服的陳男站在身後，她一跳完舞便立刻離場，經與同事商議後，認為不應該縱容對方的行為，憤而控告當時站在她身後的陳姓男子。

台北地院審理時，陳男否認犯行，稱被害女子證詞矛盾，女子稱犯人身高約180公分，但他的身高才167公分，認為指控不實；而法官勘驗監視器，發現畫面清楚拍下陳男站在辣妹後方，陳男的左手抬高且做出一個拉扯動作後，辣妹隨即停止跳舞，下秒鐘陳男的左手停在辣妹臀部，辣妹也立刻轉身等情形。

法官認定，被害女子在案發當下過於倉皇，未能清楚判斷犯案者的身高符合常情，其餘證述均一致，且被害女子的同事證稱，「整片屁股在我面前」等語，確定陳男的犯行，依犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。