新冠肺炎疫情進入後期，但俄烏戰爭持續擾亂能源、貿易供應鏈，使得通貨膨脹問題難以解決，甚至已經衝擊全球經濟，數據顯示，歐美國家已經出現經濟活動趨緩的跡象，加劇市場對經濟衰退的擔憂。

綜合外媒報導，標普全球周二公布的數據顯示，美國8月的企業活動已經連續兩個月萎縮，綜合採購經理人指數（PMI）降至2020年5月以來的最低水準，採購經理人指數是指，每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數，可以嗅出企業對未來景氣的看法與操作。

歐洲地區也出現類似狀況，歐元區的PMI指數已經連續兩個月下滑，指數從7月的49.9跌至8月的49.2，低於50代表經濟活動正在放緩，而歐元區的狀況可說是越來越糟，其中製造業更是因為昂貴的能源價格受到嚴重打擊。

經濟學家Andrew Harker則預測，歐盟的第三季經濟表現將出現萎縮狀況，金屬、汽車、旅遊及房地產行業下滑明顯，經濟疲軟的問題會更加普遍。

報導提到，經濟數據描繪出未來的經濟前景相當黯淡，大多數的經濟體仍透過提高借貸成本（升息）來控制通貨膨脹，但部分專家認為，升息雖然加深經濟衰退的痛苦，但能否降低高通膨仍是未知數。