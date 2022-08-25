芬蘭總理馬林（Sanna Marin）被外洩官邸開趴熱舞的影片。

36歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）接連被外洩在官邸開趴狂歡、與不同男子在夜店貼身熱舞、甚至友人在官邸內「上空」拍照等畫面，引發正反兩極評價，不過芬蘭作家海諾寧（Marja Heinonen）指出，其實多數芬蘭民眾對此「很OK」，甚至認為她是工作與生活平衡的榜樣。不過海諾寧也坦言，她覺得馬林信任友人不會外洩派對影片是最大錯誤，批評她作為一名政治人物「太過天真」。

馬林上周被外洩在首相官邸與友人開趴狂歡的影片，影片中她穿著背心，自信對著鏡頭扭腰、擺臀、抖肩、甚至嘟嘴，一邊哼唱著背景音樂。接著芬蘭媒體又公開已婚的她上夜店與3名男子貼身熱舞的影片，23日網路上再度瘋傳2名女網紅在首相官邸赤裸上身、親吻自拍的照片。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）被拍到上夜店與男子熱舞。

一連串私生活瘋玩的畫面曝光引發爭議與關注，迫使馬林親上火線說明，不過她至今只為友人拍下「上空接吻照」道歉，承認「不恰當」，不認為自己開趴、上夜店熱舞有錯，強調自己只是「用力」開趴，都是合法行為，她甚至表示，希望2022年的社會能夠接受「決策者跳舞、唱歌、跑趴」，強調自己一直處於工作滿檔的狀態。

芬蘭作家海諾寧24日投書美國有線電視新聞網（CNN），指出馬林跑趴時像個「搖滾明星」，而芬蘭人對此「很OK」，支持她是普遍芬蘭民眾的共識，多數人並沒有受此影響，甚至覺得好笑。

她說馬林2019年以34歲之姿擔任總理時，多數人都預期她只會是短命總理，尤其過去芬蘭一直都是被頭髮花白的男性所治理，不過她證明了批評者錯了，她雖然年輕，但也很有實力，而且認真。

海諾寧說，許多芬蘭人將馬林視為工作、生活維持平衡的榜樣，她展現了政治人物也能享受普通生活樂趣。

不過海諾寧也指出，馬林這波爭議中也曝露出值得詬病的部分，尤其馬林是有意識地對著鏡頭扭腰擺臀，後又稱這些是私人影片與畫面，她信任朋友們不會對外散播。海諾寧說這是她個人認為可以譴責馬林的最大原因：在任何政治人物身上來看，這樣程度的天真是令人擔憂的。

她說，作為一名政府官員，如果盡情對著鏡頭熱舞，而且這些影像還被放在網路上與近100人分享，「你必須假設這些照片會公開。」

海諾寧指出，儘管目前馬林仍受到公眾支持，長期來看難以預期這對馬林的職涯會造成什麼影響。