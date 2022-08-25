歐洲計劃年底前逐步降低俄羅斯能源進口，作為對俄烏戰事的回應，而過程的陣痛期卻引爆能源危機，度冬的能源供應成首要問題。但挪威日前表示，預計至2030年天然氣產量將維持高位，且隨著歐洲逐步降低俄羅斯能源的進口，挪威也一躍成歐洲天然氣最大供應國。

路透社報導，根據5月官方預測，挪威今年天然氣產量預計達約1220億立方米，較去年成長8%，且有望打破5年前的歷史新高紀錄。一月時，挪威石油局曾預估，2026年的天然氣產量將達1180億立方米，低於目前的水準。

「我們預計目前的生產將維持至2030年」挪威能源部長Terje Aasland接受採訪時稱，「現在有一些項目，以及開發和營運計畫，能夠維持未來高天然氣產量」。

根據金融數據供應商Refinitiv Eikon數據顯示，挪威現在已經超越俄羅斯，成為歐洲天然氣最大供應國。

Terje Aasland稱， 他有信心歐洲對挪威天然氣有著長期的需求，另外，挪威也通過將更多天然氣出口，以應對歐洲高漲的需求，而非注入地下，提高石油產量。

值得一提的是，今年歐洲天然氣價格翻倍上漲，挪威也表示不打算以低於市價的價格出售天然氣。Terje Aasland表示，「市場是可以預測的，稀缺時價格就會升高，這也有助增加產量，並將天然氣出售至需求最高的市場」。

Terje Aasland補充，雖然挪威石油公司獲得創紀錄的現金流，但並沒有對其徵收暴利稅的計畫，「我們目前沒有針對額外稅收進行討論，這些額外收入將成為對未來的投資，同時也是整整個能源轉型的投資」。