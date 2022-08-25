前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士學歷遭到「雙殺」，謝龍介姪子同時也是桃園市議員參選人、自稱「打堅悍將」謝克洋表示，台灣人都很善良，只要小智第一時間認錯，肯定是還有挽回的餘地。如今中華大學的判定結果也出爐了，台灣人依舊沒有等到小智說一句「對不起，我做錯了。」
謝克洋在臉書表示，林智堅今天又再度成為熱門關鍵字，小智說好要戰清白，戰到現在雙碩士學位被雙殺，身為「攻堅部隊」，謝克洋不說點話說不過去。
謝克洋指出，這台失智列車啟航的路上，綠營一堆人選擇瞎挺到底，從黨主席、市長、立委、市議員以及各個參選人，無不選擇替林智堅說話想證明林智堅的清白，這就是林智堅講的「政治凌駕於專業」。
謝克洋認為，政治不該干預學術倫理，是非對錯也不應該因為政黨色彩而變調，對就是對、錯就是錯，如果一個國家連是非對錯都要看政黨的臉色，這個國家怎麼會有希望？
謝克洋強調，他一直深信台灣人都很善良，只要林智堅第一時間認錯，肯定是還有挽回的餘地，如今中華大學的判定結果也出爐了，台灣人依舊沒有等到林智堅說一句「對不起，我做錯了。」
謝克洋相信年底的選舉，大家一定會用選票教訓這個顛倒是非的執政黨！
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