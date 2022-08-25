民進黨前桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲爭議，台大及中華大學均認定林智堅論文抄襲，陸續撤銷其碩士學位。針對兼任民進黨主席的總統蔡英文曾要求全黨力挺林智堅，前民進黨立委林濁水表示，先前為什麼不等中華大學的審查報告？現在審查報告出來了，形同整個黨發動了一場失敗認知戰，令人痛心。

林濁水今(25日)在臉書貼文表示，蔡主席令下，前副總統陳建仁隨著說相信林智堅清白時，他嘆了口氣說，為什麼不等中華大學的審查報告？現在審查報告出來了，形同整個黨站在優勢地位，卻因價值立場失誤發動了一場失敗認知戰，令人痛心。痛定思痛，當勿忘自許為使命政黨的創黨初衷，站穩價值立場才是正途。

網友回應認為，「好多人的信譽賠進去，令人感嘆」、「所言甚是」、「民進黨終於毁在蔡英文之手」。

林智堅碩士論文抄襲風波，除了蔡英文要求全黨力挺外，包括陳建仁、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、國安局長陳明通及立委鄭運鵬等人都曾發聲相挺。