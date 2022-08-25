iPhone 14: Everything We Know

蘋果公司終於將其最新型的iPhone14生產線轉移一部份到印度生產，而且要在今年iPhone14正式上市後2個月開始從印度出貨。印度生產蘋果手機不只在財經界改變了相關產業在流動與跨國企業布局，也觸動了全球經濟版塊的移動。這項改變對於近30多年來佔盡全球化紅利的中國影響尤其深遠，這些具有指標性意義的製造業陸續從中國流向印度、越南等地，引發經濟界與學術界甚至普通民眾的熱烈討論，雖然各方對此一現象未來發展的預測差異極大，但幾乎都認為此一趨勢將極大地影響中國改革開放進程。

印度已開始生產蘋果最新款的手機，這些具有指標性意義的製造業陸續從中國流向印度、越南等地，引發大陸經濟界與學術界甚至普通民眾的焦慮。（圖／美聯社）

iPhone系列產品的生產線移往越南、印度等國，對中國來說感受特別複雜，其原因有二：一是這2個國家與中國關係不佳，印中之間有尖銳的領土糾紛與政治上的對抗態勢，1962年中印爆發過邊境戰爭，越南則在1979年與中國打過一仗，1988年也因西沙群島主權爭議爆發海戰；二是印度與越南的經濟與社會發展落後中國不少，中國認為這是其政治體制與文化優勢所造成的結果，而體制優勢是中國近幾十年來對內統治與對外宣傳的重要支柱。因此，將對中國的投資轉向印度、越南，讓許多中國人有一種外商不看好中國投資前景的感覺，甚至認為此舉反應出西方國家近年來對中國漸增的敵意。

蘋果最新款手機iPhone14將在9月7日正式發表，印度生產的iPhone14預計在10月底至11月初開始出貨。（圖／Shutterstock)

在這種心態下，許多大陸媒體輿論對蘋果手機部份生產線轉向印、越，一開始都是唱衰的居多。他們質疑印度與越南沒有足夠的技術能力、供應鏈不健全、官僚效率差、政策不穩定、政府配套措施不足等等，有些知名的媒體評論還以對印度的偏見編造故事嘲笑印度人的工作效率與生活習慣，藉此討好一些因蘋果生產線外移而產生焦慮的民眾。而一些嚴肅的分析則大多認為，印度近20年來經濟發展迅速，雖然沒有中國那麼快，但對一個全世界人口最大的第3世界國家來說已相當可觀。何況赴印度與越南為蘋果手機代工的都是長期與蘋果配合的廠商，大陸改革開放政策下行之有效的做法，也被當地官方拿來仿傚，接下iPhone生產線對印度來說不是難事。

iPhone生產線移往印度與越南造成大陸民眾的不悅，很多人產生失落感，媒體也不斷唱衰印度生產iPhone一定是問題多多。（圖／Apple)

除了生產線移往印度與越南造成的不悅，蘋果手機本身的尖端科技與先進商品形象移出中國也讓很多民眾產生失落感。過去中國官員外訪、學者與國外同行交流、一般民眾出國與外國人互動，在談及中國經濟發展時都經常提起「中國製造的iPhone」，這也是電影電視中常見的情節，畢竟比起早期中國生產的低階廉價商品如成衣或是後來的運動鞋，iPhone的產品形象與知名度讓中國覺得自豪，許多外國人也確實藉著iPhone切身地感受到中國科技產業快速發展的強大實力。猶如上世紀80年代日本汽車與攝影機、錄影機等電子產品橫掃西方，iPhone讓美國再次警覺到東方又出現一個強大的威脅，這也是歐巴馬執政時期「重返亞洲」政策的重要背景因素之一。

產業界分析人士指出，蘋果未來可能將把20%的iPhone產能逐步移往印度生產，這意味著會大幅減少在中國的生產線。至於轉移的原因，除了規避中美競爭的地緣政治風險之外，還有這2年來中國防疫措施引發的生產、供應鏈、運輸等各方面業務運作的問題，這都是在近2年來已經發生、而且預期數年之內難以改變的真實困境。因此，無論是美中因台海或南海發生戰爭風險提高，或是美中外交關係惡化導致中國反美情緒高漲而影響生產，甚至嚴苛的防疫政策造成供應鏈中斷或國際貿易受阻，蘋果都必須做好分散風險的策略性布局。

中國近幾年來與美國關係不佳，許多民眾動輒對iPhone與其使用者發洩怒氣，媒體上與社群網站上出現iPhone的照片與話題更是大幅減少。（圖／中新社）

雖然iPhone生產線調整，中國在可預見的將來仍然會是蘋果手機最大的市場，因此在中國維持相當的產能對於iPhone的市場貼近性還是非常重要的。蘋果開發印度生產線當然也是看好印度未來的市場前景，中國更應該培育及提升內需市場，讓國際企業不得不重視大陸市場，並為市場消費者貼近性而在中國開設生產線。而只要中國經濟能持續成長，大陸民眾的購買力還有很大的發展空間，到時iPhone或許只是中國民眾的消費品，中國已不需要靠製造iPhone來提升產業形象，未來的中國人可能還會購買一些印度生產的iPhone，這就像當年美國人購買中國生產的iPhone一樣吧！