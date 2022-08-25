iPhone 14 終於要來了！美國蘋果公司（Apple Inc.）發邀請函表示他們將會在太平洋時間 9 月 7 日早上 10 時，也就是台灣 9 月 8 日凌晨 1 點進行名為「Far out」的活動，圖片背景設計有如星空一樣，據傳有希望發表的產品包括 iPhone 14 系列與 Apple Watch S8/SE2/Pro 智慧手錶。

綜合外媒報導指出，蘋果將預計發布四款iPhone 14機型，包括6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max、6.1吋iPhone 14 Pro 和6.7吋iPhone 14 Pro Max。以及全新的Apple Watch Series 8、AirPods Pro 2無線耳機和新款iPad也有機會在秋季發表會登場。

其中iPhone 14 系列的螢幕升級會是最主要部分，傳出將會推出全新機型iPhone 14 Max。國內通路盛傳，台灣包括蘋果經銷商與電信商將在9月16日開賣iPhone 14。據傳iPhone 14 Pro系列將推出「黑、白、金、紫」4種顏色，而iPhone 14與iPhone14 Max則會有「紅、白、黑、紫、藍」5種顏色。

另傳出蘋果會推出便宜款手機會以更大屏款取代迷你款；Apple Watch 在例行更新之外，也會有強固款。

此次蘋果秋季發表會也預計維持線上模式，並沒有改為實體活動。