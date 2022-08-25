台北市福林國小在世界少棒聯盟（LLB）少棒賽持續挺進，今天靠王元甫、蕭兆勛好投及打擊發揮纏功，5比1擊敗墨西哥隊，3天後將角逐國際組冠軍，爭取世界冠軍賽門票。

第75屆LLB世界少棒錦標賽17日在賓州威廉波特（Williamsport）開打，取得亞太區代表權的福林國小少棒隊前兩戰分別擊敗歐非區、巴拿馬區代表隊，第3戰面對代表墨西哥區的馬塔摩洛斯隊（Matamoros）。

福林小將面對墨西哥主戰投手巴迪亞（Miguel Padilla）毫無懼色，開賽後發揮纏功，靠仔細選球與破壞成界外球消耗對手用球數。1局上，曾乙喆安打上壘後趁暴投進占二壘，再靠中心打者王元甫適時擊出二壘安打得分，福林先馳得點。

墨西哥1局下以適時安打扳回一城，這是福林自6月30日LLB亞太區少棒錦標賽首戰以來首次失分。這段期間，福林憑藉投手群優異表現，6度完封對手。

巴迪亞投3局使用67球後退場，福林4局上攻勢再起，李芳模觸身球上壘後，靠對方捕手捕逸及暴傳攻上三壘。白承晏接著擊出一壘方向滾地球，對方傳本壘，在本壘及三壘間夾殺過程中，對方捕手傳球擊中李芳模，球彈到界外區，福林再下一城。

廖芫豎隨後擊出中外野深遠二壘安打，送回三壘上的白承晏，福林領先擴大到2分。

6局上，蕭兆勛與吳軒閎分別靠安打、四壞保送上壘，麥羿晨以觸擊將兩人送上得點圈。施羿宏接著擊出游擊防區滾地球，對方傳本壘，但捕手接球時阻擋跑者進壘，蕭兆勛得分算數。代跑的陳宥廷接著靠廖芫豎內野滾地球回本壘，福林拿到第5分。

投球方面，先發2.1局的王元甫及中繼3局的蕭兆勛表現可圈可點，合計送出9次三振，僅被敲4支安打、失1分，有效封鎖前兩戰灌進16分的墨西哥打線。蕭兆勛拿下此役勝投，本屆賽事第2勝入袋。

李芳模在比賽末尾接手，墨西哥最後一名打者擊出右外野安打後闖二壘失敗，福林以再見觸殺結束比賽。

台灣曾在這項賽事17度奪冠，傲視群雄。福林國小是7年來首支進軍威廉波特的台灣球隊，備受矚目，前中華職棒球星彭政閔本週特地赴威廉波特替小將加油打氣。

福林3連勝後，預定27日中午12時30分（台北時間28日凌晨0時30分）打國際組冠軍賽，勝隊將取得世界冠軍賽門票，敗隊將爭奪季軍。台灣上次獲得國際組冠軍是2009年的桃園縣龜山國小少棒隊。（編輯：陳正健）1110825