8月24日，到戲曲中心演講，原以為只是一個小小的分享，沒想到來了一百多位傳藝中心的藝術家、行政同仁，除了悅宜主任、鄒副主任以外，王安祈總監、張育華團長、彭宏志團長、文華、耀星、安麗、珈后、宇琳、元城、小高，非常開心見到好多好朋友、老朋友。

而24日的演講，以《永不停歇的追尋與實踐—表演團隊的經營與發展》為題，與大家分享了我帶領團隊的經驗，包含團隊最近推動的動能循環計畫，講到三十年來的追求，以及最後的交流，可以感受到有種共同呼吸、共鳴的感覺，很高興與大家互相勉勵！

因為疫情的關係，許多先前安排的演講，都延至最近舉行。最近一個月，將迎來五場演講。24日，已完成了這週的第二場演講，包含昨天從桃園表演藝術團隊輔導平台作為第一站，與桃園在地的十幾個團隊交流，以及今天的傳藝中心，特別謝謝麗婷與傳藝中心悅宜主任的邀請，接下來，還有好幾場演講，期待與大家交流！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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