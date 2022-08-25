前總統陳水扁接受網紅「比特王出任務」專訪時，表示民進黨台北市長參選人陳時中，一面當指揮官，一面還在寫選舉書，沒專心去做一件事，分心了，甚至出言大批陳時中；不過，他後來在臉書澄清這是重大誤會，更稱陳時中將成為民進黨第二位台北市長。媒體人吳子嘉卻驚人預言，陳時中在台北市不太可能勝選。

陳水扁接受「比特王出任務」專訪時表示，當初4、5月確診死亡將近一萬人以上，要選舉的人不適合當指揮官，要選就要趕快離開，這是他去年一直提的觀念，現在才要離開，有比較慢，就有人說，「難道你是踏著將近一萬具屍體拾級而上，進軍台北市政府？」

吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中認為，一個是在罵陳時中的阿扁、一個是肯定陳時中的阿扁，陳水扁絕對不會隨便亂講話，他計算是精密得不得了。陳水扁罵陳時中的話，是表態說辭，而在粉專的貼文，是屬於公關文章，這兩個意義不太一樣；這一篇道歉文稱陳時中是最好的台北市長，可能是現在當權派的人來拜託，他就處理一下。這叫做刀切豆腐兩面光。

吳子嘉覺得，在台灣罵陳時中，阿扁是第一名，用字典雅，「拾級而上」這4個字可說是精準，並用踩著堆積如山的屍體，然後一步一步的往上走，來形容陳時中的這種「心狠手辣」，讓他甘拜下風；阿扁甚至稱陳時中的續任人選，還在外面交女朋友、偷生小孩，這講得剛剛好，恰到壞處，佩服。阿扁的功力絲毫不減當年，「哪裡有頭腦退化，他是高度的進化中」。吳子嘉甚至預測，陳時中在台北市要勝選的可能性微乎其微、不太可能勝選。

資深媒體人黃暐瀚則透露，他24日下午接到阿扁的電話，阿扁說，比特王5月邀訪時，陳時中還沒出來選，比特王寫了一個訪問大綱，後來他6月確診，沒辦法去，所以該訪問內容是7月中錄的。阿扁說，他講的也不是不對，就是陳時中的問題，他是認為陳時中會贏，不過他要注意這些事；阿扁還說，受訪時間是在7月中，也就是前交通部長林佳龍剛剛被勸退換成陳時中時，所以他只是點出陳時中的問題。