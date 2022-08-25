近日熱浪席捲大陸，重慶西部、陝西南部、湖北西部、安徽東南部、浙江中部等地最高氣溫40到43度，四川、陝西、甘肅、湖北、浙江、福建等地共62個國家站氣溫更突破歷史高溫。四川一名男子平時在頂樓養魚，近日因故離家半個月，回家後驚見魚池竟然被曬乾，裡面的魚也全都被變成了魚乾，當場傻眼。

《九派新聞》報導，8月23日，四川眉山一段樓頂魚池被曬乾的視頻引發關注；視頻顯示，男子外出大半個月回到家，突然想起樓頂的魚池，打開樓頂的門發現魚池已經乾涸，只剩下一塊塊乾裂的泥巴，養的魚也已經都被曬成了魚乾。

屋主女兒透露，父親是22日外出辦事回來，23日突然想起樓頂上的魚，魚池大概養了20、30條鯽魚和鯉魚，結果全成魚乾了，「本來是通過放水來防止樓頂乾裂，水也放了，也就養了魚，平時還能上去加個菜。樓頂做了防水，我們也是從房子剛建好就開始放水養魚，有十年左右了，以前從沒乾過。」

她提到，父親出門前，池裡的水大概有30、40公分，前幾日眉山的氣溫在40度左右，很久沒有下過雨了，「我平時也不怎麽管樓上的魚，父親回來之後也有埋怨我為什麽沒有放水。還好只是魚池曬乾了，屋頂沒有乾裂，不然損失就很大了。」

根據大陸氣象局資料，21日四川東北部、重慶西部、陝西南部、湖北西部、安徽東南部、浙江中部等地最高氣溫40到43度，重慶潼南43.8度；四川、陝西、甘肅、湖北、浙江、福建等地共62個國家站氣溫突破歷史高溫。由於天氣炎熱，四川省供電吃緊，日前已啟動突發事件能源供應保障一級應急響應。

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