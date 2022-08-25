郁可唯24日發行全新專輯《Dear Life》，她這次頂著亮眼的粉紅短髮，更讓光滑筆直的雙腿再「見客」。日前在社群上搶先曝光視覺，並發起「給郁可唯P條褲子吧」話題，邀請各路歌迷「上下其手」，短短時間便突破五千萬的閱讀量，讓人見識到她身為「腿精」的吸睛威力。

對於這張等待三年之久的專輯，郁可唯坦言是遺憾與開心交錯著的：「遺憾的是因為許多客觀因素而耽誤了這張原定去年要推出的作品，但還是很開心，終於可以釋出這些新歌。」這回郁可唯在造型上相當突破，大方露出整雙「全見版」美腿，甚至能隱約看見屁股蛋，展現高質感的性感女人味。

她深知大眾對自己的既定印象比較清新溫婉，這回被開發出新的維度，郁可唯爽快地說：「當時看到視覺企劃提出的性感元素後完全沒有擔心，愉快地接受，美就好了！我很願意和大家分享我的更多面向，最開心的是大家對成果都十分滿意。」問及事前是否有為此特別保養？她霸氣直言：「完全沒有，就是天生的！」讓郁可唯比較吃苦的，反而是拍攝時的北京低溫僅僅十度，甚至有工作人員還穿著棉襖，她則得唯美地站在水池中央長達六小時，儘管有暖氣、熱水棒雙管齊下，仍是冷得頻頻發抖。