林家佑近期因參加《全明星運動會》再度受到矚目。（圖／取自林家佑臉書）

林家佑參加《全明星運動會》第四季，在50公尺游泳測試以28.94秒破節目紀錄，成為本季怪物新人的他，在接受時報周刊CTWANT訪問時表示：「真的是鬆了超大一口氣，游泳是我最喜歡、最擅長的運動，賽前也花了一個月的時間去做訓練調整，我的目標就是要來破紀錄。」而入選成為錢薇娟領軍的藍隊成員，他直言既意外、又榮幸，「在我的預料之外，本來以為第三輪才會被選走，希望不會辜負錢姐的選擇。」

被錢薇娟選中加入藍隊，讓林家佑覺得意外又榮幸。（圖／林士傑攝）

在游泳項目測試中就打破節目紀錄，林家佑的泳技令人驚呼。（圖／取自林家佑臉書）

從《大學生了沒》節目出道的林家佑，近來轉往戲劇圈發展，在BL劇《約·定I Do》、《國際橋牌社2》，與多部廣告與MV中，都能看到他的精彩演出。去年初林家佑推出個人第一本寫真《REBORN》，為青春的肉體留下紀念，大秀8塊腹肌好身材，而這次在《全明星4》中成為怪物新人，讓他再度受到矚目，也證明好身材不是虛有其表，體態與體能都相當驚人。

近期都在戲劇圈發展的林家佑，拍過BL劇《約·定I Do》、《國際橋牌社2》等劇。（圖／林士傑攝）

寫真中大方露出20公分長的手術疤痕，5年前林家佑就醫確診骨癌，進行骨肉切除、骨移植手術，從身體裡取出4公分的骨肉瘤，「剛開完刀那兩年很低潮，右手連手機都拿不起來，只能慢慢復健，生活只能靠左手。」靠著朋友在精神上的鼓勵、與陪伴他一同復健健身，才慢慢回歸正常生活。

笑容陽光的林家佑，其實過去曾因得骨癌動了大手術，有兩年時間都很低潮。（圖／林士傑攝）

「《全明星4》一方面算是給自己一個挑戰、還有另一個原因是右手骨癌的觀察期剛好到12月結束，如果拿到冠軍，也可以當作是慶祝。」給30歲前的自己一個紀念。林家佑坦言個性比較謹慎的人，沒有那麼大膽，先前經紀公司就曾幫他報名，但因自覺心理狀態與右手狀況都沒有很穩定，深思之後仍決定放棄，「不能只為自己想，我認真考慮過後覺得自己受傷的風險很高，也不想成為拖著人家後腿、中途退賽的參賽者，這次來比賽我的心態已經調整好，也詢問過醫生說是OK的。」至於右手現況？他透露目前都很穩定，也有每半年定期回診追蹤，不過因為有摘除一條肌肉，即使游泳還是手有點痛。

為戲赤裸上身的林家佑，手臂上清晰可見的開刀傷痕，紀錄著他罹癌的心路歷程。（圖／取自官方網站）

林家佑說，自從加入《全明星》後，幾乎不間斷的訓練跟運動，讓他迅速瘦了4公斤之多，「因為每天都在訓練大概三個項目，活動量很大，休息的時間可能就是錄影前後的某一天、或半天，為了讓肌肉放鬆，也會去按摩。」本季賽制為紅、藍、黃三隊比賽，林家佑表示因為會遇到輪休，就必須要很有策略地調整體能跟提早訓練。

林家佑曾出過寫真集，大秀鍛鍊有成的精壯好身材。（圖／取自林家佑臉書）

在50公尺游泳測試打破紀錄的他，已下定決心要拿下MVP，「我想拿游泳以外的項目」，雖然本次賽季長達半年，但林家佑直言會全力以赴，「訓練不能中斷，前期就是先不安排其他演藝工作，之後再看狀況調整，長時間的戲先不接，有好劇本也只能忍痛婉拒，就是把專注力全放在比賽上。」期許自己能夠接續藍隊王朝奪冠。

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目前把所有的注意力都放在《全明星》的比賽上，林家佑希望能創下好成績讓藍隊再次奪冠。（圖／林士傑攝）

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