前新竹市長林智堅遭台灣大學、中華大學認定論文抄襲，並撤銷其碩士學位。林智堅委任律師黃帝穎代當事人林智堅發聲明指出，「將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟」。消息曝光後，引發各界震撼，有網友卻說「要繼續凹下去喔，這才像民進黨員」。

林智堅委任律師黃帝穎昨(24日)代當事人林智堅聲明：「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」

對於林智堅的聲明，不少網友紛紛在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，分別有近百則、超過150則留言，有人說「抄襲都能救濟的話，是鼓勵抄襲嗎？」「對於他的聲明，我也深表遺憾」、「真是史上第一人，被兩校取消學位」、「救濟？入閣？」「下一步就靠蔡英文給他什麼官位了」、「教育部長要換堅了嗎？」「小智不是要入閣，我想教育部長最合適了」。