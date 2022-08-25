今年颱風至今生成10個，沒有一個發颱風警報，氣象界已有未雨綢繆的呼聲，提醒民眾水情恐陷危機。今持續晴朗炎熱，高溫上看37度，局部地區午後有陣雨或雷雨。一波微弱東北風下周日報到，氣溫略降，不過下周一又會轉熱。

颱風不管怎麼走，就是不會靠近台灣，頂多外圍環流帶來雨水。9號輕颱「馬鞍」預計今侵襲廣東；10號中颱「蝎虎」持續偏北北東，對日本無威脅。

台灣附近有雙颱，除了「馬鞍」昨為台東、恆春半島帶來降雨，其他地區多屬午後天氣。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，昨宜蘭大同、花蓮壽豐、新北五股出現38度高溫，今稍微降一點，除了東部37度，西半部約35、36度。

最新模式模擬，明、後兩天盛行弱西南風，晴時多雲，中午過後山區及部分平地有陣雨或雷雨。下周日一波微弱東北風抵達，氣溫略降，北台灣有短暫雨。

包括中央氣象局長鄭明典在內，氣象界認為今年暑假「一個颱風都沒有」，已為全台水情埋下變數，若重演前年窘況（導致去年上半年嚴重缺水），明年水情不容樂觀。