來自烏克蘭的正妹Tanya表示，她和好姊妹Zoriana同時間來台灣學中文，卻沒有在台灣見面，這次兩人相約在台北吃石頭火鍋，冰箱中琳瑯滿目的火鍋料及海鮮，令她們忍不住讚嘆，根本是食物百貨公司。能在台灣和姊妹一起享受美食，Tanya感動地差點哭出來；Zoriana也有感而發地說，台灣人的友善，讓她不敢相信自己人在台灣。

YouTube頻道《不要鬧工作室》近日上傳最新影片，來自烏克蘭的Tanya和好姊妹Zoriana一起吃石頭火鍋，店員在她們面前把所有的食材煮熟，還有一旁的冰箱放滿各式各樣的火鍋料，令她們感到很新奇，驚呼「根本是食物百貨公司」。

Tanya表示，烏克蘭的海鮮的種類不多，價位也很高，但可以在台灣吃到這麼多海鮮，讓她們感到很開心。她們將所有挑選的海鮮、火鍋料丟進鍋中煮熟，Zoriana夾了一塊豆皮說，一直覺得豆皮外觀很怪，所以從未吃過，她沾了一些調味料，把豆皮放進嘴裡後，滿足地狂點頭。

Tanya說，能和姊妹一起享受美食的感覺真的很棒，尤其在異鄉看到Zoriana，讓她感動地差點哭出來。Zoriana也說來台灣的這段期間，台灣人對她很友善，有時候甚至不敢相信自己身在台灣。