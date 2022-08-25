前新竹市長林智堅日前因台大論文被被判定抄襲而退選桃園市長後，昨（24）日再被中華大學認定抄襲而撤銷學位，形成「雙殺」局勢。媒體人「宅神」對此發文狠酸林智堅「可以申請金氏世界紀錄了」，相關貼文也獲得了破萬個讚和心情，其中更有人喊「高中學歷不會被挑戰的」。

中華大學表示，在7月7日、8日接獲多封指控林智堅論文抄襲竹科管理局報告的具名檢舉信件，便依規立案調查，7月14日成立委員會，到8月16日一共召開6次會議，經過謹慎比對後，確認林智堅抄襲情節重大，予以註銷碩士資格。

朱學恒昨發文表示，林智堅「竟然達成了中華民國史上的第一次選一個市長，碩士學位雙殺啊！」他狠酸林智堅，為了選一個市長，雙碩士瞬間倒退回只有一個學士學位，「可以申請金氏世界紀錄了！」

朱的貼文貼出後也引起網友高度熱議，獲得了1.2萬個讚與心情，以及近千個留言，網友們狠酸「我相信智堅的高中學歷不會被挑戰的」、「雙門抄跑欸，厲害了」、「中共同路人持續變多中」、「賠了市長候選人位置又折了兩個學位」、「慘了慘了，中華大學也被收賣成中共同路人了」。