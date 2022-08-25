近幾年各式通訊軟體出現，許多人改用傳訊息聯繫身邊朋友，一名網友好奇表示，自從開始用Line以後，聯繫朋友都用傳訊息的，而有些人要打電話會先詢問方便嗎？但有人也會直接打過來，不知道大家的朋友是哪一種？貼文引起討論，多數人認為直接打電話要看交情，也要看事件的緊急程度，隨便亂打過來很容易造成他人困擾，也會讓人覺得超煩，甚至可以說是失禮，會想要直接封鎖。

一名網友昨在PTT上發文，他有加同事與朋友的Line，平常聯繫彼此都是靠傳訊息，很少打電話，而他最近發現，有些人要打電話前，會先傳訊息問「現在方便講電話嗎？」有些人則會傳訊息到一半，啥也沒說就直接打電話來，不知道大家身邊的人是哪一種的呢？會先傳訊息問，還是就按照心情打？

貼文引起網友討論，多數人認為要看彼此的交情以及打電話的原因，如果有緊急事件發生，那當然不能等對方慢慢回訊息。「不是緊急的事，應該先告知一下」、「通訊軟體直接打超沒有禮貌，以為是市話啊」、「不熟的會先問」、「當然是看事情急不急還有跟對方熟不熟」。甚至有人，那種沒問就打的一定封鎖。

也有網友很納悶，認為要打電話就直接打，哪來那麼多彎彎繞繞，以前大家用電話聊天，也不會先傳訊息確認，畢竟沒接就是沒空。「幹嘛問？你以前打電話回先打過去問嗎」、「直接打，對方如果不方便接，會直接按掉或者一直響沒人」、「10年前打電話都沒在問了，現在為什麼要問」。