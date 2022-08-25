曾經是台灣花式撞球明日之星的余依珊，2015年與大陸地區的犯罪 集團共組CALL客詐騙集團，以剝皮酒店方式，隨機撥打電話給被害人裝熟攀談、噓寒問暖，建立信任後詐騙179萬多元，歷經高等法院更審，依詐欺罪判她21年3月定讞，余女昨天下午前往地檢署報到入監服刑，坐上囚車送往女子監獄。

據了解，2000年余女加入花式撞球球壇，多次參加巡迴比賽，因一 頭長髮又長相甜美可愛，吸引外界注意，但最後她並未取得巡迴賽冠 軍，沒有以國手身分參加國際比賽。

淡出撞球界後，2017年當時36歲的余依珊竟出現警局內，且與多名 外表亮眼的酒店妹，一起上銬移送檢方。

檢警查出，余依珊2015年間，到大陸地區與多名不法分子共組「C ALL客詐騙集團」，她擔任台灣地區主持人，先由大陸地區負責調派 多名女子擔任「CALL客祕書」，隨機撥打電話給被害人裝熟攀談，建 立信任關係並假意培養感情，接著佯稱經濟狀況不佳、沒有生活費等 ，請求提供金錢援助。

呂姓等20名被害男子，因為「同情」這些女子，陸續支付金錢，由 台灣多名女子取款後，交款給集團會計對帳，再將犯罪所得的75％至 80％，透過地下匯兌方式給大陸「CALL客祕書」主持人。

余女再將犯罪所得的10％至1％，分配給各取款小姐，並按取款小 姐與被害男子發生性行為的次數，另發給每次8000元至1萬元的酬勞 ，其餘犯罪所得則由余女取得。一審將余女依20個詐欺罪共判刑4年 6月，案經發回更審，高院更一審認定余女共對17名被害人詐騙179萬 7000元，構成17個詐欺罪，考量她坦承犯行，且與部分被害人和解、 賠償損失，各判處1年至1年6月不等刑期，最終依詐欺罪判她21年3月定讞