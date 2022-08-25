新華社25日報導，中國常駐聯合國代表張軍美東時間24日在聯合國安理會烏克蘭問題公開會上發言時指出，烏克蘭危機和最近國際上發生的一系列緊張事態表明，在這個迫切需要團結合作、共迎挑戰的時代，必須高度警惕任何蓄意挑釁、加劇分裂對抗的企圖，守護好全球戰略穩定，絕不允許世界滑向「新冷戰」。

張軍說，事實證明，冷戰思維、集團對抗堅決要不得。冷戰結束後，北約一再東擴，非但沒有讓歐洲更安全，反而埋下衝突的種子。人類是不可分割的安全共同體，實現共同安全最符合各國共同利益。一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全也不能以強化軍事集團來保障。在21世紀的今天，冷戰思維、零和博弈早已過時，迷信軍事武力、謀求絕對安全只會導致局勢輪番升級，不符合任何一方利益。

張軍說，事實證明，脫鉤斷鏈、選邊站隊堅決要不得。各國經濟已經深度融合，少數國家大肆出台單邊制裁和「長臂管轄」，將經貿科技政治化、武器化，大搞脫鉤斷鏈、「小院高牆」，進一步加劇開發中國家的民生困難，威脅全球糧食、能源、金融安全。開發中國家沒有責任為地緣衝突和大國博弈「埋單」，也有權利獨立自主決定自身對外政策，不應被強迫選邊站隊。

張軍說，事實證明，雙重標準、選擇適用堅決要不得。遵守《聯合國憲章》宗旨和原則、尊重主權和領土完整不應只是口頭引用，而應在實踐中真正落實，在不同國家、不同問題上一以貫之、言行合一。對於國家主權和領土完整，中國人民有著真實而深刻的理解和感受。中方一貫尊重他國主權和領土完整，也必將堅決維護自身主權和領土完整。

張軍表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。第一，要為衝突設置安全閥。國際人道法應當成為衝突當事方的行為準則，平民和民用設施不能作為軍事打擊的目標。第二，要全力減少人道衝擊。國際社會既要努力幫助烏克蘭難民和流離失所者渡過難關，也要盡力減輕衝突對全球糧食、能源、金融穩定造成的衝擊。第三，要給外交解決留出路。和平從來不是靠制裁施壓、輸送武器得來的，而是需要各方共同爭取和維護。無論形勢多複雜，分歧多嚴峻，外交對話的大門都不能關上。俄烏雙方應繼續保持對話溝通，爭取早日重返外交談判，為停火止戰不斷積累勢頭和條件。美國和北約應該好好反思自身角色，將精力和重點放到真正有利於促進和平的事情上來，而不是拱火澆油。