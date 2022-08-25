張庭和林瑞陽近年在大陸經營美妝電商「TST庭秘密」與投資房地產，賺進大把鈔票，但從去年底開始被爆違法傳銷、遭當局凍結巨額財產，名下96間房產價值77億全遭大陸當局查封。原以為兩人的電商事業會因此沉寂，在銷聲匿跡一段時間後，8月傳出林瑞陽馬不停蹄的前往馬來西亞，並在近期宣布「轉戰馬來西亞」，信心喊道「我要把心放在東盟，讓你（馬來西亞會員）一年可以做到13億人民幣」。

近日，林瑞陽現身馬來西亞進行品牌演講，他對著底下會員表示，「你們為什麼沒辦法做到一年掙13億，因為你只在馬來西亞」。又繼續說道，「在這裡大哥跟你們說，我錯了。我要把我的心放在東盟，馬來西亞是我東盟的第一站，我在馬來西亞成立了東盟第一家分公司，我要更加的愛你們」，而底下會員聽完後，還一起高喊「愛大哥！馬來西亞歡迎你」，畫面和樂融融。

林瑞陽將事業重心轉往馬來西亞的消息在微博曝光後，立刻登上熱搜第一名，大陸網友一面倒潑冷水表示「這是準備沿著一帶一路騙過去是嗎」、「我要更加的收割你們」、「那估計抓不到了，離境了就不可能回來了」、「居然還在搞，還換個地方搞，真是服了這倆了」、「傳銷頭子」、「畫大餅的詐騙集團」。