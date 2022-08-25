肝腎是人體兩大重要的排毒器官，食安專家表示，民眾可藉由飲食協助肝腎排毒，例如多喝白開水、吃十字花科蔬菜，另外喝咖啡也可協助肝臟排毒，但要注意咖啡豆的新鮮度，若發霉，可能會產生傷腎的赭麴毒素，建議民眾不要喝無法確認咖啡豆完整度的「三合一咖啡」。

有「無毒教母」之稱的林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在YouTube頻道《健康2.0》與營養師宋明樺，探討如何減少肝毒的議題。譚敦慈表示，肝臟負責排出人體的毒素，保護肝臟、協助肝臟排毒相當重要，她自己有3大方式排毒，一為喝足夠的白開水，一為喝咖啡，一為飲食中要有十字花科食物。

譚敦慈表示，她每天喝足量的白開水、不喝有味道的飲料，因為白開水最適合肝臟排毒；喝咖啡經研究也證實有益肝臟排毒；每天吃綠色與白色十字花科的蔬菜，綠十字花科蔬菜可排除嚴重傷肝的黃麴毒素，「白色的十字花科食物則可預防肺癌。」

針對咖啡，宋明樺表示，研究已證實，咖啡能降低肝臟風險，「但要喝沒有發霉的咖啡，」若一次購買太多咖啡豆，發霉後會產生赭麴毒素，此毒素雖不傷肝、卻會傷腎。她並補充，建議民眾喝自己看得到的咖啡豆磨成的粉，這種咖啡有助於肝臟細胞的吸收保護，甚至可降低脂肪肝的機率，「因此不要喝三合一咖啡。」