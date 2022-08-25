大陸澎湃新聞25日報導，中國駐澳洲、尼泊爾、紐西蘭、新加坡、日本、馬來西亞、南非、哥倫比亞等多個駐外使館發布通知顯示，自北京時間2022年8月24日0時起，持有效APEC商務旅行卡人員、持有效學習居留許可的外國留學生無需重新辦理赴中國簽證，可持上述證件入境。

中國駐澳洲大使館網站發布消息稱，根據有關安排，自2022年8月24日0時（北京時間）起，持有效APEC商務旅行卡赴華從事商務活動的外國人及持有效學習類居留許可的外國留學生無需重新辦理赴華簽證，可持上述證件入境。

中國駐尼泊爾大使館網站發布消息稱，根據國內相關部署，自北京時間2022年8月24日0時起，允許持有效APEC商務旅行卡人員、持有效學習類居留許可的外國留學生入境中國。

即日起，在華接受學歷教育的長期留學人員可憑《外國留學人員來華簽證申請表》（JW201或JW202表）及學校錄取通知書或返校證明申請學習（X1）簽證。

持有效學習（X1）簽證或學習類居留許可的外國人的家庭成員（配偶、父母、未滿18周歲子女、配偶的父母），擬赴華隨居（超過180天）或短期探親（不超過180天），可申請私人事務（S1或S2字）簽證。

中國駐紐西蘭大使館網站發布消息稱，根據國內防控措施調整，自北京時間2022年8月24日0時起，允許持有效APEC商務旅行卡、有效學習類居留許可的人員入境中國。

中國駐新加坡大使館網站發布消息稱，根據有關安排，自2022年8月24日（星期三）0時起，持有效APEC商務旅行卡赴華從事商務活動的外國人及持有效學習類居留許可的外國留學生無需重新辦理赴華簽證，可持上述證件入境。

中國駐日本大使館網站發布消息稱，根據有關安排，自北京時間2022年8月24日零時起，持有效APEC商務旅行卡人員、持有效學習居留許可的外國留學生無需重新辦理赴華簽證，可持上述證件入境。

中國駐馬來西亞大使館網站發布消息稱，根據通知要求，中國駐馬來西亞使館更新外國人赴華簽證申請要求如下：

一、自北京時間2022年8月24日0時起，允許持有效APEC商務旅行卡人員、持有效學習類居留許可的外國留學生入境中國，相關人員無需重新申辦赴華簽證。

二、在華接受學歷教育的長期留學人員，新生憑中國境內招收單位出具的錄取通知書原件及影本、《外國留學人員來華簽證申請表》（JW201或JW202表）原件及影本，在讀生憑返校證明，直接向中國簽證申請服務中心申辦學習類簽證。

三、其他種類簽證申請要求不變（詳見後附更新版《申辦赴華簽證須知》）。

中國駐南非大使館網站發布消息稱，為進一步恢復中外人員往來，根據有關安排，現對在南人員申請赴華簽證作如下調整：

一、對於赴華接受學歷教育的長期留學人員，可憑相應材料申請長期學習簽證（X1字簽證）。

二、自北京時間2022年8月24日（星期三）0時起，持有效APEC商務旅行卡赴華從事商務活動的外籍人士、持有效學習類居留許可的外國留學生無需重新辦理赴華簽證，可持上述證件入境。

中國駐哥倫比亞大使館網站發布消息稱，根據國內相關部署，自北京時間2022年8月24日0時起，允許持有效APEC商務旅行卡人員、持有效學習類居留許可的外國留學生入境中國。

即日起，在華接受學歷教育的長期留學人員可憑《外國留學人員來華簽證申請表》（JW201或JW202表）及學校錄取通知書或返校證明申請學習（X1）簽證。請參考以下流程申請簽證。

持有效學習（X1）簽證或學習類居留許可的外國人的家庭成員（配偶、父母、未滿18周歲子女、配偶的父母），擬赴華隨居（超過180天）或短期探親（不超過180天），可申請私人事務（S1或S2字）簽證。