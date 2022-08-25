76歲美國動作巨星席維斯史特龍( Sylvester Stallone) ，與第3任老婆珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin）育有3個女兒，看似令外界稱羨的婚姻，如今卻傳出亮起紅燈，據悉女方已經向法院訴請離婚，準備狠斬這段長達25年的婚姻。

根據外媒報導，席維斯史特龍近日傳出婚變，小22歲的老婆珍妮佛上週向羅里達州的法院提交相關文件訴請離婚，原因則是「婚姻關係無可挽回」，除了要求查明史特龍是否隱瞞資產，以防脫手2人婚後共有資產之外，更申請要將丈夫姓氏從證件上去除，並且改回原名，似乎早顧不得多年來的夫妻情分，想將兩人關係切除得一乾二淨。

其實日前席維斯史特龍往刺青店，要把刺在右手臂上的老婆容貌改成寵物狗的臉時，就讓人覺得事有蹊蹺，也讓離婚傳言四起，如今則是透過發言人表示：「我愛我的家庭，我們正低調地處理這些私人事務」，雖然沒有明說婚姻狀況，但也似乎間接認了離婚一事。

至於珍妮佛弗萊文則在日前PO出與3個女兒互相擁抱的照片，更一同對著鏡頭露出微笑，看的出來母女感情相當好，接著感性寫下：「這些女孩是我的重心，其他都不重要了，我們4人永遠在一起」，接著hashtag「真相、家庭、永遠」三個詞，似乎早透露出婚變跡象，而女兒們也在底下留言，似乎相當贊同母親的決定。