美國時間8月23日是已故傳奇球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)44歲冥誕，2年前他因直升機意外過世，讓全世界都震驚不已，如今他身邊的家人朋友仍時刻惦記著他，最近遺孀瓦妮莎(Vanessa Bryant)、NBA與湖人官方、眾球星都表達了對他的思念，瓦妮莎在IG祝最深愛的另一半生日快樂，並直言真的非常想他！

Forever.



Happy birthday, Kobe 💜💛 pic.twitter.com/GVOOSelvej — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2022

湖人傳奇球星柯比2年前因直升機意外過世，讓全世界都震驚且心碎，不過他的「曼巴精神」依舊留在大家心中，美國時間8月23日是他44歲冥誕，除了遺孀瓦妮莎，球星詹姆斯(LeBron James)、保羅蓋索(Pau Gasol)、戴文布克(Devin Booker)、保羅喬治(Paul George)等人都在社群發文祝他生日快樂，並表達對他的思念。

Happy birthday, hermano. Miss you 🐍, always ❤️ pic.twitter.com/dyqy8dh3sL — Pau Gasol (@paugasol) August 23, 2022

瓦妮莎PO出和柯比2009年合照說：「生日快樂寶貝！我愛你，我非常想念你。」最後還標記對方。好兄弟蓋索說：「生日快樂兄弟，我一直想念著你。」布克則在限時動態發了與柯比於更衣室交談的照片，配文說：「生日快樂，OG！」而目前效力湖人的詹姆斯除了自己發文緬懷，也轉發了湖人官方推特。