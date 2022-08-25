缺工潮促使人力市場發生劇烈變動，罕見呈現「事求人」情況，而在人才稀缺下，企業紛紛祭出優渥薪資福利，希望能在這波搶人大戰中勝出。數字科技(5287)指出，2021年平均調薪6％，遠高軟體網路產業的3.6％，調薪人數更達99％，除每年固定調薪外，更發放年終獎金、營收分紅等現金獎勵，讓同仁擁有好「薪情」。同時透過「每年免費健檢」、「聚餐/旅遊補助」、「進修補助」、「團隊建立教育課程」、「新人初心茶會」、「技術年會CTF」、「設計週Design Week」等多元福利及活動，凝聚全體同仁向心力。

數字科技副總經理邱建銘表示，數字科技一直將『同仁』視為最重要的資產，自2020年新冠疫情爆發，提供防疫用品、疫苗獎金等福利措施，將保護同仁健康安全作為首要任務；為降低同仁外出用餐的染疫風險，編列近500萬年度預算規劃每日團膳，同仁僅需花30元即可享用五星級高級午餐，包含喜來登、晶華酒店、山海樓等米其林/五星便當都在午餐名單中；更將人臉辨識打卡系統升級，在不脫口罩下也能成功進行辨識，多重防疫配套希望安定同仁疫情下的緊張心情。

此外，數字科技不懼疫情，每年將持續擴增7-10％人才，擴大於APP工程師、互動設計師、影音企畫、剪輯人才，將各個產品在移動端經營的優勢持續擴大，並深耕於影音內容的發展，帶動平台品牌接觸消費者的機會，打造台灣食衣住行生活需求平台的絕對領先市佔率，2023年仍看好房市、車市，以及零工/外包經濟的發展，也預計招攬近1成的工程、產品、設計人才加入，成為佈建事業部的新營運動能。