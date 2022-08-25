泰福-KY(6541)治嗜中性白血球減少症的TX01已在8月14日補件，再次向美國FDA遞送生物製劑藥品上市查驗登記(BLA)申請，董事長閻雲說，若是11月能通過查廠，希望2023年2月可以拿到藥證，而已拿到藥證的加拿大上市銷售目前正在準備中，有機會在明年度貢獻業績。

泰福乳癌藥TX05在8月初藥證沒有通過，閻雲解釋，癥結點是FDA認為我們產品相似性比一般高，若是允許為5%，我們是10%，但比較高不等於比較好，可能也會出現免疫反應等。在6月時已經針對這點與FDA會議討論並據理力爭，與三組專家顧問討論中，將先整合顧問意見並進一步分析資料數據，要等和FDA開會才能知道後續方向，也不排除待價而沽出售。

未來泰福將採取多樣化的策略，包括生物相似藥物持續開發並申請藥證，CDMO業務的拓展，以及Tanvex 2.0-升級即有產品。閻雲認為，CDMO業務，由於台灣資源及BD人才不足，較南韓發展也較慢，未來不會不可能放很多資源在此，會以合作的方式來進行。

泰福除了既有的TX01、TX05、TX04的產品外，開發中的還有TX16 Avastin、TX52 Perjeta，預期未來需要的資金龐大，未來有可能會採取合作授權模式進行。