四川限電讓飽受庫存調節之苦的電子產業屋漏偏逢連夜雨，散熱廠力致(3483)第3季營運也受到部分影響，公司積極開發非NB產品，力致總經理連春源表示，今年來自PC/NB占比仍高達90%，非PC佔比只有10%，希望明、後年非PC佔比能夠逐步增加。

今年對在大陸有廠區的廠商不是好年，先是第2季因大陸清零政策上海等華東地區大規模封城停工，直至6月才全面復工，未料高溫來襲，四川於8月宣布限電，讓飽受旺季不旺的電子產業苦不堪言。

力致在四川有重慶力耀科技及力泓電子兩個廠區，雖然力致自己擁有發電機，但力致坦承「難免還是會有些影響」。

力致今年上半年稅後盈餘為2.85億元，年增1.03倍，每股盈餘為3.66元；累計前7月合併營收為44.26億元，年增13.49%。

展望未來，連春源表示，力致散熱產品涵蓋風扇、模組、導管及均溫板，具有垂直整合Total Solution的能力，公司在電腦、車載、網通、手機、資料中心冷卻系統等產品散熱方案均有布局，其中車載散熱部分，我們是全球車廠車載散熱模組廠合格供應商，涵蓋歐美日韓大廠系列散熱需求，已有一些機種交貨，新機種將於2023年第1季陸續有成果表現出來；車載風扇應用範圍也逐步擴大，從影音系統擴增至無線充電、AR HUD及智慧駕駛艙等，2023年營收預期出現一定幅度成長；在車載風扇穩定量產後，也將轉進2U/4U Server、充電樁佈局。

在伺服器及通訊產品方面，連春源表示，伺服器包括：散熱模組及風扇，我們也在這裡下功夫，在終端客戶品牌廠部分拿到合格供應商，產品正在驗證中，預計成果在明年下半年表現出來；我們亦從散熱模組轉進資料中心冷卻系統佈局中；通訊相關產品預期2023年營收將出現一定幅度成長。

連春源表示，今年來自PC/NB占比仍高達90%，非PC佔比只有10%，希望明、後年非PC佔比能夠逐步增加。