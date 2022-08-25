《港股》八號風球生效 港股早市延後 08:082022/08/25 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港交易所宣布，由於八號風球警報仍然有效，港交所周四早盤交易延後。如果到上午9時八號暴風信號仍然有效，港交所將取消所有市場的早市交易。 《國際金融》激情過後 歐股早市持平 興勤楠梓新廠 投產時程延後 晶片法卡關！ 英特爾俄州新廠延後動工 #八號 #風球 #延後 #早市 #港交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》德財長籲延後核電廠退役 緩解電力危機 11:392022/08/01 財經 全球商旅 復甦時程延後二年 04:102022/08/17 全球財經 恒大債務重整計畫 宣告延後 04:102022/07/31 全球財經 《國際產業》晶片法卡關 英特爾放話：俄亥俄州建廠可能延後 09:582022/06/24 財經 中職》球季受疫情影響晚開賽 洋將大限延後至919 13:412022/07/10 體育 港交所恢復實體上市儀式 GOGOX搶頭香 19:052022/06/23 財經 天天上萬人次科學168落幕 太空人暴紅延後退場 20:102022/07/25 生活 能源短缺 美燃煤發電廠延後關閉 04:102022/08/21 全球財經 港股情報－港交所 擬放寬高科技公司上市門檻 04:102022/07/27 產業特刊 港股情報－名創優品 闖關港交所 擬募1億美元 04:102022/06/23 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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