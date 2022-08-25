鴻海(2317)攜手工業電腦廠凌華(6166)合資成立的法博智能移動首次參加台北國際自動化工業大展，宣布獨家軟硬整合的「群機智主」（Swarm Autonomy）解決方案正式落地，成為全球首創「企業級機器人管理平台」，未來可望導入鴻海燈塔工廠體系，優化智慧製造體系。

因應後疫情時代少量多樣的消費、人力考量，製造與物流業普遍得尋求更具彈性、韌性的解決方案，協助產線靈活協作。鴻海與凌華2020年中合資成立法博智能，目前實收資本額4億元，由鴻海持股51％、凌華持股49％。

法博智能成立以來，結合鴻海累積多年的工業製造數據，及凌華在工業應用領域的資通訊技術，短短2年產品已導入多家國際級製造公司，未來將運用台灣研發設計的戰略地位，打入全球智慧製造與物流市場。

鴻海投資長暨法博智能董事長杜墨璽表示，機器人是集團「3+3」新興產業一環，也是鴻海落實生產自動化、數位化、智慧化的堅實基礎。在F2.0數位轉型策略下，法博智能移動未來可望在智慧製造體系扮演重要角色。

法博智能總經理陳家榜表示，群機智主解決方案主要是提出以一個平台（Swarm Core）、一個通訊技術（Swarm Protocol），就能同步串聯智慧製造場景的自動化、移動、互聯，靈活調度各品牌機器人系統，可有效提升系統整合與設備協作效益。

陳家榜指出，群機智主解決方案為全球首創以跨品牌系統整合為核心的「企業級機器人管理平台」。未來將持續以軟硬整合優勢深耕客戶服務，協助企業及早進行基礎建設整合、升級、擴張，盼在全球智慧製造領域發揮關鍵力量。

法博智能運用過去在航海航空領域中強健的實時資料分散式服務（DDS）通訊技術，同時參考蜂群、蟻群等群聚性生物進行分組、分工，有效串連資訊系統（IT）、營運系統（OT）與靈活調度跨品牌機器人系統。

法博智能指出，此舉能有效避免因設備新舊版本不同產生的整合困難，打破需耗時昂貴客製化方案才能導入自主移動機器人（AMR）的迷思，且可重複使用Swarm Core平台升級擴張更多設備，隨插即用、快速部署，打造強韌工作流程。

Swarm Core具備包括兼容品牌系統與設備，並可持續升級擴張的靈活整合、以「機隊資訊共享」通訊技術，實現動態媒合、智慧交管、即時監測與調度現場設備的靈活營運。如遇突發狀況，能重新分配任務，確保工序流程不中斷的靈活最佳化功能。

而法博智能亦將同時推出Swarm Mobile Robot機器人系列，包括載重250公斤的SMR250與1000公斤的SMR1000，搭配Swarm Core部署可避免傳統AMR孤島式運作，能與他牌AMR、無人搬運車（AGV）、產線設備等充分協作、互相備援，打造強韌的工作流程。