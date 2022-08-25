南京大學國際關係學院執行院長、江蘇省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員朱鋒25日在大陸《環球時報》撰文指出，50年前美國時任總統尼克森訪大陸展開「世紀會晤」，憑藉的勇於超越意識形態差異的戰略遠見和戰略智慧。今天，拜登政府全力發起對中意識形態攻勢，其目的不僅是要將兩國關係再度深陷意識形態衝突，更是試圖全力抹黑中國。

朱鋒表示，拜登政府上台後，白宮繼續全面發動對華「意識形態戰」。美國出於護持霸權利益和保證霸權地位等目的，對中國的抹黑、攻擊和妖魔化達到上世紀50年代臭名昭著的麥卡錫主義以來的新高度。

首先，美國政府對中國國際行為的攻擊到了令人髮指的程度。

其次，拜登政府在其多個重要部門成立專門對華工作協調機構，整合對華意識形態鬥爭力量。

第三，在兩岸關係問題上，為了打「台灣牌」激怒和擾亂中國，拜登政府把美國原本在三個聯合公報中承諾的「一中政策」，篡改成美國和民主國家要共同「維護和保障台灣的人權和自由」，以此來掏空「一中承諾」，並為大規模售台武器、為台獨勢力站台提供「合理藉口」。

朱鋒稱，拜登政府對華發起「意識形態戰」，在很大程度上是冷戰時期美國採取的對蘇「遏制戰略」的延續。面對心目中的最大對手美國的反應毫無例外都是集中啟動與調遣自己的行政、立法等手段，通過全面抹黑對手和增強美國主導的「自由世界陣營」，為自己打壓對手製造及提供更多手段和籌碼。

朱鋒說，在中美兩國正常的政治、經濟、社會和文化交往領域，華盛頓攻擊中國給美國帶來了「全政府、全社會的威脅」。美國司法部部、聯邦調查局等機構此前設立「中國行動計畫」，調查、拘留涉及中美文教、社會和民間交往的人士，甚至以莫須有的指控，迫害和起訴美國大學參與對華學術交流的學術精英。美國財政部、商務部等機構全面限制和打壓中美兩國正常的投資和商務合作，目前已有超過600家中國企業、實體因為所謂的涉軍、涉疆、涉港等原因被列入美國的出口管制清單。中美兩國正常的民眾交往和聯繫正在遭受空前的抑制和破壞。

朱鋒強調，對於拜登政府越發猖狂的涉華意識形態攻勢，中國政府和社會展開了堅決全面的反擊。大陸國務院新聞辦發表的年度《美國侵犯人權報告》，系統揭露了美國存在的對原住民和少數族裔群體的人權侵害。中國外交官多次在國際場合列出美國干涉他國內政、進行軍事侵略的詳細資料和案例。中國媒體則對美國在俄烏衝突背後煽風點火、打著人權與自由旗號蠻橫干涉他國事務、不惜挑起國際衝突和爭端的行為進行了深度揭批。

朱鋒表示，面對拜登政府持續的對華意識形態攻勢，中方要堅持「你打你的、我打我的」這一戰略戰術。世界文明是多元的，各國實現安全、發展與富裕的道路選擇更不可能只有一條「美國道路」。美國知名政治學者福山近期也在《外交事務》雜誌撰文，稱美國一方面國內高度的政治與社會分裂，另一方面又重新迫不及待地試圖把自己梳妝打扮成「世界人權與自由衛士」，他對這兩種現實之間的對立深感不安。

朱鋒認為，全球政治的本質是世界多元文明規則之間應時刻保持對話、互動與相互借鑒。美國倚仗自己的權力地位和美西方的陣營效應，在21世紀再度對華發動「意識形態戰」，其真實目的是為自身違背全球化商務邏輯和國際自由開放經濟合作機制，實施各種對華打壓行動製造和提供藉口。美國按照自身的利益需要肆意篡改國際規則，為強化對華戰略競爭製造合法性。對美國的一己私欲和戰略動機，中方一定要保持足夠的戰略警惕，並以自己的方式全力反制和反擊。

朱鋒強調，拒絕「新冷戰」是中國明確、堅定的戰略選擇。中美關係的質變已成為中國發展正在面臨的長期性、戰略性的重大壓力。如何科學、有效、冷靜地應對和化解美國及其盟友對中國的戰略性打壓，正在前所未有地考驗著中國的毅力、眼光和智慧。