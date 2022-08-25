美國之音引述路透報導，一份德國研究報告說，中國正在對在華外企施加越來越多的壓力，迫使這些企業在政治上與北京保持一致，並且擴大了被北京視為敏感問題的「紅線」。中國外交部表示，只有在看到完整報告後才能發表評論。

這分由總部在柏林的墨卡托中國研究所(Merics)和德國工業協會(BDI industry association)所做的研究報告，對100多家企業進行了調查。調查顯示，對外企施壓的門檻正在降低，已知的案例數量自2018年以來顯著增加。

研究報告的共同作者、墨卡托中國研究所首席經濟學家麥克斯·曾格萊恩(Max Zenglein)說：「這是關於認識中國何時以及如何施加壓力的模式。」

研究人員表示，除了國家主權問題外，有關新冠病毒來源、對華為等中國公司的制裁問題或者是對被中國認定為反華的政黨的支持，現在都被視為「新的紅線」。

德國汽車製造商戴姆勒是其中的一個例子。2018年，戴姆勒因在廣告中引用了被中國當局視為西藏分裂分子達賴喇嘛的話而多次道歉。

中國一直否認有關新冠病毒是從武漢一個專業實驗室洩漏的指控。新冠病毒2019年底首次在武漢被發現。

華盛頓將華為視為中國共產黨全球監視機器的一個分支，但華為一再否認為中國政府從事間諜活動。

尤其是一些外國消費品公司在中國受到抵制。在西方批評中國對待新疆維吾爾人的做法後，西方的服裝品牌在中國社交媒體上成為被抵制的目標。

研究人員在報告中寫道：「由於害怕成為目標，企業可能會避免回應外企受到不公平待遇的問題。或者他們可能認為，與中國政府的立場和目標保持一致是最安全的。」