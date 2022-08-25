烏克蘭今天迎來戰爭中的國家獨立日，總統雖示警俄軍將發動攻擊，但民眾無懼空襲警報，照樣上街遊行。在土耳其同步紀念獨立日的烏克蘭人，內心則掛念家人，也盼親友堅強，戰後必能團聚。

烏克蘭人今天紀念國家脫離蘇聯獨立31年，剛好落在俄烏戰爭滿半年同日，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）示警，俄國可能發動更多重大攻擊，美國駐基輔大使館也呼籲美國公民立刻離開烏克蘭。

即使如此，烏克蘭人再展傲骨。基輔居民娜塔莉亞（Nataliya）對中央社表示，光是白天，空襲警報就響了約40次，但仍有不少身穿傳統刺繡衫（Vyshyvanka）的民眾前往市中心，沿著展示的俄軍裝甲車遊行，紀念為烏克蘭自由而殞落的生命。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）上午則與同事及朋友一起前往基輔市郊布查鎮（Bucha）及伊爾平（Irpin）等俄軍對烏克蘭人施暴的地點憑弔，晚上與家人共進晚餐。

生活在遭砲轟數月的東部前線城市哈爾科夫（Kharkiv），飯店櫃檯人員娜斯提亞（Nastija）舉目可見斷垣殘壁。談到獨立日計畫，她立刻展現強大正能量：「我想像過去那樣與家人及朋友一起慶祝，在海灘上野餐，晚上在主廣場舉行盛大派對和放煙火」。

但是哈爾科夫從昨天晚間7時到今天都實行宵禁，娜斯提亞將以「酒及回憶配晚餐，不忘帶上好心情」。

因戰出逃至伊斯坦堡的烏克蘭人，則於當地政府及烏克蘭領事館支持下，於烏克蘭公園舉辦慈善活動。現場兩位分別來自烏東盧甘斯克州（Luhansk）及哈爾科夫、同叫莎夏（Sasha）的女孩談到因故無法離境，或選擇留下的親友都難掩失落，希望他們堅強，戰勝日就是團圓時。

現場除了表演、販售烏克蘭小吃、手工藝品及兒童彩繪外，身穿金絲線紅洋裝、紅鞋的高齡傳統服飾團一出場便成焦點，掀起一波合照潮。活動進行至表演輕快樂曲時，不知家鄉戰火何時終止的異鄉人終於露出淺笑，「雙莎夏」更是忘情走向台前牽手共舞。旁人雖未加入，也紛紛拿起手機捕捉這刻，包括土耳其、希臘、亞美尼亞民眾。

這3個國家因歷史、邊界等因素互有糾紛，其中土耳其及希臘更堪稱世仇，但這並不影響民眾為聲援烏克蘭齊聚一堂。晚間伊斯坦堡穆罕默德二世大橋（Fatih Sultan Mehmet Bridge）也打上代表烏克蘭國旗顏色的藍、黃兩色燈光，為烏克蘭人祈福。

澤倫斯基晚間表示，俄羅斯火箭攻擊烏克蘭一處車站，造成至少15人喪生，50人受傷。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）22日指出，根據紀錄，俄烏戰爭爆發以來，已有5587位平民死亡、7890位平民受傷，但實際人數要高出許多；大多數死傷來自火砲、飛彈和空襲等爆炸性武器的攻擊。（編輯：韋樞）1110825