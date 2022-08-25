小編今（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。高溫旱象不解，仰賴水力發電的重慶，緊跟四川腳步延長工業企業限電令。重慶在24日首波限電令結束前，再度發出通知延長限電，並稱結束時間需根據高溫天氣和用電負荷情況「另行通知」，為當地企業恢復生產帶來高度不確定，恐進一步衝擊重慶的PC供應鏈。

當地台商對本報指出，重慶持續延長限電，但未通知延長到何時，意思就是「且戰且走」，看天氣何時降雨，才能決定水電何時恢復。

【1】重慶再限電 截止期另行通知

四川繼續缺電，重慶也無法倖免。24日傍晚，重慶發通知指出，根據近期氣象，重慶連續晴天高溫天氣仍將持續，電力供應形勢依然嚴峻，為確保電力供應安全有序，守好民生用電底線，堅決不發生拉閘限電，決定從24日24時起繼續實施工業企業「讓電於民」，結束時間根據高溫天氣和用電負荷變化情況及時進行調整並另行通知。

【2】投信連買44天 挖口袋名單最愛這2檔

投信24日再擴大買超至21.88億，累計連44個交易日買超637.45億，扮演台股今年來最大多頭總司令；其中最愛台泥（1101）及大聯大（3702）是唯二連44日買超個股，累計買超各達5萬、4萬張，共13檔個股連15日以上買超。

【3】外銷訂單大減 2家製造業實施無薪假

勞動部24日公布最新無薪假統計指出，有2,971家事業、19,750人實施無薪假。勞動部表示，這一期以製造業增加最多，自內需產業來看，目前狀況已經慢慢好轉，但有2家製造業廠商因國外訂單減少，申請實施無薪假。

【4】貨裝不滿！運價失速 美西線跌破5千美元

貨櫃海運運價跌勢擴大，本周現貨市場傳出部分船公司美西線40呎櫃運價，跌破5,000美元大關，8月以來，從6字頭下探4字頭，跌幅逾2成，堪稱農曆年後首見失速。多家貨代業者直言，現在是「周周有航班」，運價下跌代表船舶裝不滿，殺價搶貨效應，下周美西線將全面開價4字頭。

【5】都是美國惹的禍？中美對抗長期化的衝擊

大陸經濟下滑，與中國對外關係惡化有著密切的關係，尤其中美之間，自貿易戰以來摩擦不斷升級，發展到科技戰、金融戰，乃至近期因美國眾議院議長訪台引發的軍事緊張，讓外商對投資中國大陸卻步，直接影響經濟發展的進程。