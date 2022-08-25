向華強的長子向佐和台灣女星郭碧婷結婚3年，近日郭碧婷在台灣坐月子，向佐被拍到帶女生朋友回家，還有網紅曬截圖稱跟向佐曖昧，引來向太（陳嵐）私下表示會提告。向太沉默多時後，昨(24日)曬出長篇「心靈雞湯」，開頭便說：「傻才幸福，聰明太累」，引來網友狂猜是否是間接想對郭碧婷喊話。

向佐過去上節目和郭碧婷擦出火花，3年前戀情開花結果，兩家人到義大利舉行世紀婚禮，不久後就生下女兒，今年傳出生下二胎男寶寶，上月向佐和其他女生傳出過從甚密，向太第一時間澄清兩人只是公事上的往來，並放話要提告另一名網紅，之後不再回應相關問題。

向太回應網友。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

而郭碧婷的爸第一時間肯定親家對女兒很好，但強調不代表自己支持女婿，「親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」，最近他再發文，被網友酸：「向太哄好了」，郭爸爸氣不過說：「就一定要這麼瞧不起人，你隨隨便便的一句就夠傷人的，你們愛怎麼想怎麼說我也沒（辦）法了，我就不再上微博了，免得再看到噁心的言論」，再度刪光微博。

而向太昨繼續分享心靈雞湯，寫道：「不爭是一種智慧，更是一種慈悲，放過自己，也放過別人！做人傻一點，其實一點都不虧。不向家人索要太多，家庭才能和睦；不和愛人爭執太多，感情才能幸福;不跟朋友斤斤計較，友情才能牢固；從今天起，一起做一個傻一點的人吧：不追逐太多，不計較太多。」

網友見此說：「向太他倆還好嘛」，向太親自回應：「好好的啊！」，另有人問：「但是向太又精明又幸福，怎麼解」，她表示：「所以我累壞了，想要傻一點」，其他人則表示：「煩的時候最需要心靈雞湯了」、「說的太好了，有智慧的女人」、「您之前說的對，只要您發微博，不管是發什麼，都會被過度解讀，看來，這微博是真的不能發，但是愛您的我們會一直愛您，陪伴您」、「祝你家庭美滿」。