很多人都聽過逢九必凶的傳聞，一名男網友分享，朋友經營洗衣店，39歲那年參加家庭聚會，巧遇禮儀師到店取衣服，因此開玩笑說「大姊，如果我怎樣了，後事就給他辦吧！」結果立刻被家人斥責，沒想到一語成讖，禮儀師離開大約40分鐘後，朋友就因為心臟不舒服倒下了，最後送醫搶救無效，就這樣在39歲那年過世，明明只要再過一天就會迎來40歲的生日，引起網友討論。

一名男網友日前在臉書社團《靈異公社》上懷念已故的朋友，表示當年朋友當兵退伍後，就跟著姊夫經營洗衣店，日子還算穩定，但因為父母相繼中風，傳統洗衣店也逐漸沒落，導致他一邊煩惱生意，一邊要照顧爸媽，蠟燭兩頭燒，讓他不小心忽略了女朋友，導致感情也不順，也因此讓朋友總感嘆地說「人生好辛苦！」

男網友表示，朋友參加大姊夫家的家庭聚會，結果聚會到一半，突然有葬儀社的人來結算清洗衣服的費用，朋友當時就開玩笑說了一句「大姊，如果我怎樣，我的後事就給他辦吧！」讓大姊聽了立刻斥責說，不要亂講話。

男網友指出，巧合的是，那位禮儀師離開店面40分鐘後，朋友就突然說自己心臟不舒服，下秒就暈倒在地，被家人們緊急送到醫院裡面治療，但很遺憾最後搶救無效。因此家人就聯絡了那位禮儀師，而禮儀師也嚇了一大跳，畢竟大家都很熟了。

男網友感慨地說，聽說「男人逢九，就是一個關卡！」朋友過世的那年剛好39歲，只要再過1天就是他40歲的生日，只能說生命無常。不過，他真的是位很好的人，也是個令人懷念的好友，希望他永生極樂，了無牽掛。

貼文引起網友討論，「真的不要亂說話，同學也是亂講話釀禍」、「我老爸也是突然跟我阿嬤說他要用火葬，不到1個月就突然去世」、「人生無常」、「我姨丈在我外婆葬禮那天，跟葬儀社拿名片，說後事找他辦，隔沒多久，姨丈就離世」。