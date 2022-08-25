溪湖鎮長參選人何炳樺第一時間也趕往現場，他說老闆今年才29歲，開炸雞4、5年了，他受到燒燙傷還是不願意到醫院救治，想留在現場幫忙。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

許姓老闆受到輕微燒燙傷，而受困3樓的80幾歲房東，也在警消的協助下順利脫困，而詳細的起火原因仍有待調查釐清。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮員鹿路上一家知名炸雞店，昨天晚間10點多發生大火，火勢雖然很快就撲滅，但仍波及到鄰近的5戶民宅，當時店家疑似在更換瓦斯不慎，因此發生火警，許姓老闆受到輕微燒燙傷，而受困3樓的80幾歲房東，也在警消的協助下順利脫困，而詳細的起火原因仍有待調查釐清。

當地民眾表示，火警發生時有聽到燃爆聲，看到火勢的時候老闆還在店裡面，手拿滅火器想要撲滅火勢，但沒有多久火勢就蔓延開來，還波及到路旁的一輛轎車；溪湖鎮長參選人何炳樺第一時間也趕往現場，他說老闆今年才29歲，開炸雞4、5年了，他受到燒燙傷還是不願意到醫院救治，想留在現場幫忙。

警消表示，昨天晚間10點14分獲報，抵達現場時發現火勢已經蔓延到隔壁住戶，隨即拉起水線灌救，火勢很快在39分就撲滅，除了許姓店主受到輕微燒燙傷外，炸雞店3樓8旬房東受困裡面，所幸沒有受到嚴重嗆傷，順利將其救出，並預防性送醫檢查。

警消說，這起事故除了許姓店主外，所幸沒有造成其他人員傷亡，至於詳細的起火原因，則有待進一步調查釐清。