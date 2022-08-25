90年代的香港娛樂圈人才輩出，其中又以張學友、劉德華、郭富城、黎明這四位最受歡迎的男歌星被稱為「四大天王」。他們在娛樂圈的影響力非常深遠，直到現在都還是佔有一席之地，除了歌唱本業外，他們還跨足影視表演，不過，同樣是拍電影，為什麼劉德華總是演主角，演技同樣精湛的張學友卻總是演小弟？

細看四大天王作品，其實演影視作品最多的大概就是劉德華，他算得上是全方位藝人，在電視、電影、音樂等方面都留下了為數眾多的代表作。作為演員，他是華語影壇的巨星，作為歌手，他是華人演藝圈演而優則歌的代表人物。

另外一位四大天王張學友有著「歌神」之稱，一首吻別傳唱千里，以唱歌聞名的他也拍過不少電影；不過，很多網友發現，劉德華和張學友兩人在電影中扮演的角色可是天差地遠。劉德華出演的大多數都是主角，而張學友同樣也是四大天王之一，但在很多作品中，卻只能是配角，甚至出演劉德華的小弟。明明在樂壇與人氣都相差無幾，為何在影視行業兩人的差別卻如此之大呢？

據陸媒影評報導指出，劉德華本身的演技很精湛，而且他本身的霸氣的氣場，很適合出演老大的或是正派主角；張學友雖然說演技也不錯，但他表演的時候會比較用力浮誇，整體表演看起來比較誇張，這種表現可能更適合飾演小弟。而且張學友將絕大多數的精力放在歌唱作品上，影視作品當然就不如劉德華多。