資深女星楊繡惠日前甜蜜認愛白雲，還發文喊話：「我們在一起了，恭喜我們吧」，儘管隔天澄清是開玩笑，認愛橋段仍激起不小話題。後來她又「帶白雲見家長」，並幽默稱：「你看來提親了吧！」還附上對方和她父母的合照；緊接著楊繡惠23日開直播稱，有次剛洗澡完接到白雲視訊，竟連自己敷臉樣都被看見，曖昧字語不禁讓外界懷疑二人戀情似乎是真的。

楊繡惠一向都很愛開直播和粉絲互動，23日這次楊繡惠就在臉書直播裡表示，她的「緋聞男友」白雲只要一喝醉，若是她剛好在旁邊，白雲就會「一下要捏你、一下要抱你、一下又要親你」，好像把她當酒店小姐般對待，讓她無奈笑稱「酒店小姐還有坐檯費，拎北一毛也沒得收」，大方透露出兩人緊密的關係。

楊繡惠和白雲的私下互動仍備受關注。(圖/楊繡惠 fb)

楊繡惠又再舉一個例子，有次白雲一樣是喝醉，竟直接朝她撲過來，所幸立刻躲開，更不忘笑稱沒躲開恐怕會粉碎性骨折；接著更自爆對方只要喝醉就想找她視訊，「有時候我剛洗完澡出來，他視訊熊熊跳出來，奇怪，不用按自動就看到他的樣子」，結果在敷臉的樣子被看光，讓她既無奈又好氣。

楊繡惠和白雲海邊分手的一幕，令不少人留下深刻的印象。(圖/楊繡惠 fb)

事實上，自楊繡惠和白雲宣布在一起後，兩人的「戀情」備受大家關注，舉例來說，他們有次在綜藝節目合體，就被主持人吳宗憲拱盡快結婚，而若最後戀情有譜，他個人還會炸「120萬大紅包」道賀；為此，楊繡惠還特地發文問粉絲：「你們覺得我要拼一把嗎？」，逗趣反應笑翻不少粉絲，紛紛敲碗兩人乾脆真的在一起好了。

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