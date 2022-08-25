國民黨高雄市長參選人柯志恩今早走訪高雄果菜市場拜票。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早走訪高雄果菜市場拜票。（柯宗緯攝）

國民黨副主席夏立言昨晚與大陸海協會會長張志軍見面，夏當面向張表達反對中共對台軍演。未料，共軍又宣布明後兩天將在福建海域展開實彈射擊，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（25）日表示，身為在野黨的國民黨，只是提出台灣人民的感受，「至於對方要如何因應，這都不是我們所能控制的範圍」。

柯志恩今早走訪高雄果菜市場拜票，會前受訪時，媒體問及有關夏張會後，共軍又宣布軍演一事，她表示，國民黨是在野黨，沒有任何官方身分，張志軍是海協會，也不太具有官方色彩，兩人會談過程也非常的透明。

柯志恩指出，誠如夏副主席提到，他也當面反映對共軍擾台紛擾感到不滿，對於小三通、ECFA早收清單都特別提出來了，至於中國方面會不會接受是另外一回事，身為在野黨的國民黨，只是提出台灣人民的感受，「至於對方要如何因應，這都不是我們所能控制的範圍」。

她再次強調，國民黨是在野黨，特別表明台灣人民的心聲，只是充分的表達，特別對於經貿部分，至於對方是不是要接受，官方應由蔡總統的執政黨在這部分提出態度跟手段。

針對林智堅論文遭「雙殺」，柯志恩直言，現在整起事件已水落石出，兩所大學已經判定這是抄襲，蔡總統面對抄襲是否要給全黨同志一個交代，特別是力挺林智堅、挺論文抄襲的桃園市長參選人鄭運鵬也該有所交代。

柯志恩認為，林智堅還很年輕，面對這兩次學校認定論文抄襲事件，他必須坦然接受，未來的政治生涯跟有沒有學位無關，但這件事情引發的誠信問題，必須記取教訓。

此外，宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，柯志恩說，有關林姿妙財產不明，她做了一些澄清，現在已進入司法調查，對於來龍去脈，縣長勢必要解釋清楚，也尊重司法最後調查結果。