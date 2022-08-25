南韓知名夫妻檔「迫降CP」孫藝真和玄彬，在今年3月舉行世紀婚禮後，6月隨即宣布一同升格為準爸媽，令粉絲們又驚又喜。 而目前已減少許多工作量、專心在家待產的孫藝真，再度曬出私下的生活照，老公玄彬也意外現身，令粉絲們全閃瞎。

孫藝真近期雖然減少工作量，大量減少了露臉機會，不過仍持續為代言的產品拍攝廣告及形象照，或是登上時尚雜誌維持曝光度，日前她便受邀為代言的精品包登上時尚雜誌《LUXURY》拍攝封面，在公開的照片中，孫藝真剪掉一頭長髮，造型十分俏麗，身上穿著平口的粉色寬版上衣，大方露出白皙美肩，孕度也直接消失無蹤，完全看不出來已懷孕數月；即使換上桃紅色的斜肩連身衣，轉到側面依然看不出小腹，整體造型依然美麗動人，電得粉絲直呼「姐姐實在太美了」、「肚子不見了」、「懷孕還是這麼美」、「短髮真好看耶」、「這幾套造型姊姊依然神駕馭」，受到大批網友的好評。

另外，孫藝真與玄彬無論是談戀愛還是結婚都維持一貫低調，但不愛放閃的他們卻在近日意外露了餡，孫藝真日前一如往常的曬出生活美食照，與粉絲們分享上周六的午餐，沒想到第二張拿著披薩餵食愛犬的照片，被眼尖的網友發現疑似就是老公玄彬的大手，瞬間閃瞎所有人，紛紛留言「玄彬手」、「是準爸爸的手」、「天哪！這照片好有愛」、「那是玄彬的手對吧」、「我被閃到了」、「拜託姐姐多多灑狗糧」，吸引超過83萬人按讚。