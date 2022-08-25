台灣民眾遭高薪誘惑，被誘騙至柬埔寨遭受虐、轉賣，即便案件層出不窮，仍有不少人堅持前往，對此，知名主持人吳淡如無奈表示：「如果不是把你當獵物，那是為了什麼要對你這麼好」。

吳淡如表示明明有這麼多新聞，都證明可能是去當豬仔，加上警方努力勸導，但仍有不少人執意買單程機票去柬埔寨，對於一年GDP只有1500美元的國家，卻有工作肯付給無經驗的人月薪2-3千美元，光用想的就覺得不太對勁，接著無奈表示：「如果不是把你當獵物，那是為了什麼要對你這麼好？他們是做慈善的嗎」，但也強調確實有人知道要去當詐騙集團，就是貪圖高薪，認為做幾個月賺飽就可「金盆洗手」。

吳淡如強調有遇過怎麼勸都勸不醒的人，接著舉出網友親身經歷，表示對方曾被開麵店的鄰居倒會兩次，如今對方要她再次參加標會，居然還猶豫是否參加，另外一位則是男友有強暴前科，但卻不顧父母反對硬要嫁，最扯的是還有人明知道是加入老鼠會，卻還深信能靠此發財，更到處拉人加入，這讓吳淡如感嘆：「我的勸告全部都沒有用，不過下場如何，誰都可以猜到啊」。

對此，網友紛紛留言：「近年教育理念造成年輕人價值觀、道德觀淪陷」、「應該是被生活逼到絕路需要錢，跟笨無關」、「貪字頭上一把刀，貪念衝昏腦袋」、「貪心沒有理智」、「現在前往的應該不是豬仔了......報導成這樣了應該沒什麼人會在上當吧」。