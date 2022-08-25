又有正妹警察被網友關注！一名男網友在網路爆料，朋友是名警察，同單位的女網紅警察請病假將近1年，期間到處遊山玩水、接業配，他將其PO上網讓網友公審，沒想到6千多名網友看到女警IG後，一面倒砲轟爆料的男網友，不少人追蹤女警的IG說「我才不管她上不上班請不請假，IG先追再說」，這名女警察事後也在個人IG澄清，自己早就回到工作崗位上班了。

原PO昨（24）日於臉書社團《爆怨公社》指出，身邊一名警察朋友爆料，同單位的「網紅」女警，從去（2021）年10月開始就以病假名義請假快1年，病假期間卻到處打卡遊山玩水，還接了不少業配，大酸「真的很厲害」。

6V長相甜美可愛。（圖／翻攝自6V個人IG）

原PO表示，女警佔一個職缺，單位也無法補派新人，使其他人工作變得很繁重，盼警局能重視超長病假審核，保護其他警察的權益，他也附上女警的IG讓網友公審。

但逾6千名網友看了女警IG後，反讚是正妹，紛紛追蹤她的IG，「真的很過份！我一定要好好追蹤一下」、「好正！感謝推薦讓我追蹤」、「先追蹤再原諒她」、「IG已追蹤，謝謝老司機」、「剛剛看她IG又漲3千粉了」、「我懷疑你在幫她推廣，但我沒有證據」、「我才不管她上不上班請不請假，IG先追再說」、「你是不是追不到她，才在這邊爆她料」、「只要合法，管那麼多幹嘛，我先追蹤IG」、「人家長官說好，干你屁事」。

事實上，這名女警在IG名為6V，服務分局位於桃園的八德分局，針對網友爆料她請假出遊一事，她在個人IG限時動態也發文解釋，因為她患有憂鬱症，多次自殘被家人通報，分局長官建議她請假，即便她多次拒絕，最後仍被警察局評估需要返鄉就醫，她說以上都有對話紀錄可佐證，「且我早就已經開始上班，希望網友不要再評論。」

6V在個人IG限時動態澄清。（圖／翻攝自6V個人IG）

6V說，延長病假不代表自己就該被關在家裡足不出戶，病假期間有7成時間在家、3成時間會和家人、男友外出，過去她在IG上有很多負面的貼文，後來她希望只分享自己開心、快樂的一面，也沒有在病假期間接任何業配，是自願幫忙廠商宣傳，無任何金錢利益。6V坦言，看到自己被公審忍不住哭了，但她會勇敢面對，讓自己變得更好。

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